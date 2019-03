Gog.com: Diablo 1 für 8,89 Euro digital erhältlich

Panagiotis Kolokythas

Der Spieleklassiker Diablo feiert ein kleines Comeback: Auf Gog.com ist das Spiel nun erstmals digital erhältlich.

Vergrößern Diablo is back © Gog.com

Der Spiele-Klassiker Diablo von Blizzard ist zum ersten Mal in einer digitalen Version erhältlich. Auf Gog.com kann Diablo 1 ab sofort für 8,89 Euro erworben werden. Damit erfüllt die Spieleplattform Gog.com einen vielfach von Gamern geäußerten Wunsch. Laut Angaben des Anbieters ist Diablo nämlich das am meisten gewünschte Spiel aller Zeit auf Gog.com.

Diablo erschien im Jahr 1996. Die Mischung aus Action-Adventure und Dungeon-Crawler wurde ein Hit. Seitdem war das Spiel nicht mehr erhältlich. Das ändert Gog.com jetzt und bringt zugleich die erste digital erhältliche Version des Spiels auf den Markt.

Die Käufer erhalten nicht nur die Original-Version, sondern auch noch eine überarbeitete und verbesserte Version, die auch unter modernen Windows-Betriebssystemen läuft. Es werden Windows 7, Windows 8 und Windows 10 unterstützt. Anders als früher wird nun kein macOS mehr unterstützt. Die Download-Größe liegt bei knapp 640 Megabyte. Die Systemvoraussetzungen fallen erwartungsgemäß moderat aus: Ein Rechner mit einer 1-GHz-CPU und 2 Gigabyte RAM genügt. Hinzu kommt DirectX 9 und 1 GB freier Festplattenspeicherplatz.

Die ursprüngliche Version läuft in SVGA-Grafik und mit 20 Bildern pro Sekunde. Wem das zu viel Retro ist, der kann das Spiel auch in einer hochaufgelösten Grafik spielen. Hinzu kommen bei dieser Version auch noch unzählige Bugfixes. In beiden Versionen kann die klassische Version von Blizzards Battle.net-Onlinedienst genutzt werden. Beachten Sie aber für den Mehrspielermodus via Battle.net die Hinweise hier bei Blizzard für die Konfiguration der Router- und Firewall-Ports.



Hier der Trailer zu Diablo 1, den Gog.com am Donnerstag neu auf Youtube hochgeladen hat. Bei uns hat er Gänsehaut ausgelöst und wir fühlten uns wie damals 1996, als der Clip zum ersten Mal nach dem Einlegen der Diablo-CD-ROM ablief:



Und es gibt auch noch eine gute Nachricht für Strategiespiele-Fans: Gog.com arbeitet bereits an der Veröffentlichung von Warcraft 1 und Warcraft 2. Weitere Infos hierzu soll es aber erst später geben.