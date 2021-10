God of War für PC: Sony bestätigt Release im Januar 2022

Michael Söldner

Das seit 2018 exklusiv für die Playstation verfügbare Actionspiel „God of War“ soll im Januar auch für den PC erscheinen.

Vergrößern Der PS4-Exklusivtitel "God of War" macht ab Januar 2022 auch den PC unsicher. © playstation.com

Schon lange geisterte eine Portierung des Playstation-Exklusivtitels „God of War“ für den PC durch die Gerüchteküche. Nun hat Sony die Umsetzung offiziell bestätigt: „God of War“ für PC soll am 14. Januar 2022 erscheinen . Durch eine enge Zusammenarbeit mit Nvidia soll die Portierung durch DLSS und Reflex mehrere technische Verbesserungen erfahren. Die Veröffentlichung ist via Steam und im Epic Game Store geplant, der Preis für das Actionspiel beträgt jeweils 50 Euro. An der Portierung ist das Santa Monica Studio von Sony beteiligt. Ziel sei eine PC-Version gewesen, die die leistungsstarke Hardware der Plattform nutzen kann und damit eine „atemberaubende und hochleistungsfähige“ Version zu veröffentlichen.

Dazu gehören unlimitierte Bildraten sowie 4K-Auflösung bei entsprechend leistungsfähiger PC-Hardware. Außerdem soll die PC-Version eine breite Palette an Voreinstellungen und Optionen bieten. Dazu gehören verbesserte Screen Space Reflections. Auf RTX-Grafikkarten von Nvidia können sich Spieler zudem über Deep Learning Super Sampling (DLSS) freuen. Dadurch soll das Spiel in einer niedrigeren Auflösung gerendert und anschließend auf die Zielauflösung hochskaliert werden. Durch Nvidias Reflex-Technologie sollen Eingaben mit niedrigeren Latenzen möglich sein. Sony will zudem das Ultrawide-Format 21:9 nativ unterstützen. Neben einer soliden Controller-Unterstützung ist in der Ankündigung auch von einer benutzerdefinierten Tastaturbelegung die Rede. Als Systemanforderungen sind bislang jedoch nur DirectX 11 und 80 GB Speicherplatz bekannt. Zum Lieferumfang der PC-Version von „God of War“ gehören neben dem Todesschwur-Rüstungsset für Kratos und Atreus auch vier Schild-Designs. Ein erster Trailer soll auf die Vorzüge der PC-Version hinweisen.





„God of War“ für PC bei Steam vorbestellen

„God of War“ für PC im Epic Games Store vorbestellen