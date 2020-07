René Resch

Aktuell gibt es die beliebte Action-Cam GoPro Hero7 bei Amazon und Saturn zum Hammer-Preis.

Vergrößern GoPro Hero7 zum Hammer-Preis bei Amazon und Saturn © Amazon / GoPro

Bei den Händlern Saturn und Amazon erhalten erhalten Sie momentan die beliebte Action-Cam GoPro Hero7 Black für nur 239,80 statt 349,99 Euro an. Das es sich hierbei um ein starkes Angebot handelt, bestätigt auch der PC-WELT-Preisvergleich. Dort wird die Kamera neben den Amazon- und Saturn-Angeboten erst zu Preisen ab 268,04 Euro angeboten - Ersparnis: fast 30 Euro, günstiger erhalten Sie die GoPro-Action-Cam aktuell nirgends.



GoPro Hero7 Black

wasserdichte digitale Actionkamera mit Touchscreen, 4K-HD-Videos, 12-MP-Fotos, Livestreaming, Stabilisierung

für 239,80 statt 349,99 Euro bei Saturn - Amazon



Das Black-Modell bietet eine maximale Videoauflösung von 3840 x 2160 Pixel bei Frameraten von 60 fps und 78 Mb/s Bitrate. Sprich 4K in 60 fps. In 2,7K können Slow-Motion-Videos in 120 fps aufgenommen werden und satte 240 fps sind bei Full-HD möglich. Für Instagram-Nutzer interessant: Vertikale Aufnahmen werden von der Cam ebenfalls unterstützt. Fotos nimmt die Cam mit bis zu 12 Megapixel und 30 Bilder pro Sekunde auf. Für die maximale Qualität der Fotos sorgt ein Auto-HDR-Feature. An die Kamera kann per Adapter ein externes Mikrofon angeschlossen werden, um eine weitaus bessere Tonqualität zu erzielen.

Weitere Eckdaten und Funktionen der GoPro Hero7 Black:

Durch GPS: Geschwindigkeit, Distanz und mehr verfolgen



GPS-Sticker für Videos und Fotos



Wasserdicht bis 10 Meter



2-Zoll LCD mit Touch-Screen und Touch-Zoom



Elektronische Videostabilisierung



Vertikale Aufnahmen



Photo Timer



Sprachsteuerung

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!



Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.