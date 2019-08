Gnog gratis im Epic Games Store

Panagiotis Kolokythas

Im Epic Games Store gibt es ein weiteres PC-/Mac-Spiel gratis. Dieses Mal das Indie-Spiel: Gnog.

Vergrößern Gratis erhältlich: Gnog für PC und Mac © Epic Games Store

Im Epic Games Store ist noch bis zum 15. August das Indie-Spiel Gnog für Windows und Mac erhältlich. Das Puzzle-Spiel wurde von Ko_op entwickelt und Publisher ist Double Fine. Gnog erschien im Juli 2018 und hat einen Wert von 8 Euro.

Aus der Spielebeschreibung:

GNOG ist ein 3D-Puzzle-Game in einer greifbaren Welt voller Spielzeuge und Geheimnisse. Klicke, greife, tippe, drehe, ziehe und spiele mit eigenwillig charmanten Monsterköpfen und entdecke die darin versteckten Welten. Die mit viel Liebe zum Detail gestalteten Köpfe sind nicht nur ein Augenschmaus, sie stecken auch voller spielerischer Interaktionsmöglichkeiten und erwachen unterlegt mit einem vielschichtigen, dynamischen Soundtrack zum Leben – ob in der Standardansicht oder in VR.

Die GNOG-Köpfe sind von echten Spielzeug-Designs inspiriert und jeder ist eine eigene kleine Welt, die es zu entdecken gilt. Drehe ein Bücherregal und entdecke dahinter einen versteckten Haufen Münzen, betätige Hebel, um ein kaputtes Schiff durchs Weltall zu befördern, kurbel an einem Rad, um auf dem Ofen einen Eintopf zu kochen – jede spielerische Aktion löst eine lebhafte Reaktion und überraschende Folgen aus. Vor dem Hintergrund eines entspannenden, dynamischen Soundtracks, der sich mit jedem Level entwickelt, werden dir die surreale Welt und die fröhlichen Rätsel von GNOG den Kopf verdrehen!

Die Systemvoraussetzungen für Gnog fallen moderat aus. Empfohlen wird ein Rechner mit Windows 10, Intel Core i5-4590 oder AMD FX-8350, 4 Gigabyte Arbeitsspeicher, eine Nvidia GTX 970 oder AMD Radeon R9 290 und 2 Gigabyte freier Speicherplatz. Aber auch auf etwas schwächeren Rechnern sollte das Spiel problemlos laufen. Wer Gnog im VR-Modus erleben möchte, benötigt die entsprechende Ausstattung, also ein VR-Headset, wie Valve Index, HTC Vive oder Oculus Rift.



Auf einem Mac werden vorausgesetzt: macOS X10, eine 2-GHz-64-Bit-CPU, 2 Gigabyte Arbeitsspeicher, eine dedizierte Grafikkarte mit 1 Gigabyte Speicher und 2 Gigabyte freier Festplattenspeicherplatz.



Zum Download: Gnog gratis im Epic Games Store