Giveaway: WinX HD Video Converter Deluxe kostenlos erhalten - Anzeige

4K liegt bei Aufnahmen total im Trend. Allerdings können oft nicht alle 4K-Dateien in Media Playern ordnungsgemäß abgespielt werden. WinX HD Video Converter Deluxe, der als solider 4K-Videokonverter fungiert, bietet eine einfache und schnelle Möglichkeit, alle Arten von 4K-Videos zu konvertieren und zu komprimieren, um die Quelldatei auf verschiedenen Computern und weiteren Geräten ohne Verzögerungen, Stottern oder andere Probleme wiederzugeben. Im Artikel werden Ihnen die Vorteile des WinX HD Video Converter Deluxe aufgezeigt.

Anzeige Vergrößern Konvertieren und komprimieren Sie 4K-Videos mit WinX HD Video Converter Deluxe [Giveaway] © Digiarty

4K, bezogen auf eine horizontale Auflösung von ca. 4.000 Pixel, ist in der Lage, detaillierte Bilder und bessere visuelle Effekte auf Großbildschirmen zu liefern. Zunehmenden mehr Geräte, die für die Aufnahme von 4K-Material zur Verfügung stehen - nicht nur Kameras (DSLRs, GoPros, Drohnen), sondern auch Handys (iPhone, Samsung, Huawei) - haben die UHD-Auflösung zum neuen Standard emporgehoben. Verzögerungen und Stottern sind jedoch häufige Probleme bei der Verarbeitung von 4K-Videos. Das abspielen von 4K-Rohdateien sowie eine Bearbeitung bereiten Probleme. Warum?

Die Verarbeitung von 4K-Videos ist eine CPU-intensive Aufgabe. Wenn Sie keinen leistungsstarken Computer haben, wird die Verarbeitung von ein hoch-bitratigen 4K-Videos Probleme bereiten.

Einige 4K-Videos (60fps) sind mit HEVC kodiert, was zu Inkompatibilitätsproblemen führt.

Um das Problem der 4K-Wiedergabe und -Bearbeitung zu beheben, sollten Sie die Quelldatei besser zielgerichtet konvertiert und komprimiert werden. Am besten so das Format, Größe und die Auflösung perfekt von Ihrem Rechner wiedergegeben werden kann. Der WinX HD Videokonverter ist für solche Aufgaben genau das Richtige.



Der WinX HD Video Converter Deluxe ist perfekt darauf konzentriert, Ihnen dabei zu helfen, psämtliche 4K-Videos einfach, schnell und effizient zu konvertieren und zu komprimieren. In nur 3 Schritten können Sie die 4K-Quelldatei in ein ideales Format und eine ideale Größe konvertieren, um sie problemlos auf einem anderen Computer oder Gerät wiederzugeben oder zu bearbeiten.

WinX HD feiert Geburtstag

Aktuell feiert die Software den 13. Jahrestag, bei der Sie die Möglichkeit wahrnehmen sollten den WinX HD 4K-Videokonverter kostenlos zu erhalten.

Gratis-Kopie des WinX HD Video Converter Deluxe im Wert von 51,95 Euro erhalten





Vergrößern © Digiarty

Warum ist WinX HD Video Converter Deluxe die beste Wahl?

1. Unterstützt alle Arten von 4K-Videos

WinX HD Video Converter Deluxe bietet die gesamte Pallete an Video/Audio-Codecs, um alle 4K-Formate zu kodieren und zu dekodieren - HEVC, H.264, MKV, M2TS. Damit können Sie 4K-Videos frei in MP4, AVI, WMV, MOV usw. konvertieren, damit können Sie das Problem der "nicht unterstützten Formate" auf PCs und Macs umgehen.



2. Konvertieren von 4K-Videos für Geräte und Websites

Probleme die beim Abspielen von 4K-Videos auf Geräten oder auch beim Online-Upload auftreten könnten, können mit WinX HD Video Converter Deluxe behoben werden. Die Voreinstellungen für mehr als 420 Profile decken alle gängigen Smartphones, Tablets, Spielkonsolen und Websites ab und ermöglichen es, 4K-Videos direkt für das Zielgerät oder die Website zu konvertieren.



3. Komprimieren Sie 4K-Videos ohne Qualitätsverlust

Der Videokonverter bietet weitere Möglichkeiten um großformatige 4K-Videos zu verarbeiten. WinX HD Video Converter Deluxe nutzt eine Inter-Frame- und Intra-Frame-Kompression um eine bessere Leistung beim Umgang mit 4K-Dateien zu erzielen. Redundante Teile werden dabei entfernt, so kann bei den unterschiedlichen Inhalten eine maximale Größenreduzierung und Verzerrungsfreiheit gewährleistet werden. Die Entropie-Kodierung hilft bei der Speicherung aller Informationen, während die Hybrid-Kodierung die räumliche und zeitliche Redundanz komprimiert und eine hohe Kompressionsrate erreicht.



Darüber hinaus bietet der WinX HD Videokonverter anpassbare Parameter, mit denen Sie 4K auf 1080P/720P herunterskalieren können, sowie eine niedrigere Bitrate und Bildrate für eine weitere Kompression.

Vergrößern © Digiarty

4. Superschnelle Umwandlungsleistung

Die Level-3 Hardwarebeschleunigungstechnologie ist das Geheimnis der erstaunlich schnellen Konvertierungsgeschwindigkeit des Konverters. Anstatt die CPU voll auszunutzen, wird auch auf Rechenleistung der Grafikkarte (unterstützt wird dabei Intel, NVIDIA und AMD) zurückgegriffen, die dann einen Teil der 4K-Videoverarbeitung übernimmt. So wird die Kodierung und Dekodierung deutlich beschleunigt. Die CPU hat dadurch noch Ressourcen für andere Aufgaben. Eine superschnelle und reibungslose 4K-Konvertierungsleistung kann dadurch erreicht werden. Und Ihr Computer wird bei der Konvertierung von 4K-Dateien niemals ins Stottern geraten oder gar abstürzen.

5. Grundlegende Änderungen vornehmen

Kürzen, Schneiden und Untertitel hinterlegen sind grundlegende Bearbeitungsfunktionen die der WinX HD 4K-Videokonverter allesamt bietet. Grundlegende Bearbeitungsvorgänge, schwarze/leere Balken aus dem Bild entfernen oder externen Untertitel Ihrem 4K-Video hinzufügen - alles kein Problem.

6. Bonus Download Video und Diashow erstellen

WinX HD Video Converter Deluxe ermöglicht es Ihnen weiterhin, 4K-Videos von YouTube, Vimeo und weiteren unzähligen Websites online herunterzuladen. Aus Ihren 4K-Foto-Ordnern von Geburtstagsfeiern, Hochzeiten oder Jubiläen, zaubert der WinX HD Ihnen beispielsweise eine 4K-Diashow mit schöner Hintergrundmusik.





Vergrößern © Digiarty



Der WinX HD Video Converter Deluxe ist darauf spezialisiert, die beste Benutzererfahrung beim Konvertieren und Komprimieren von 4K/HD-Videos zu bieten. Er erreicht eine 47x höhere Konvertierungs-Geschwindigkeit als in Echtzeit, eine 90% höhere Kompressionsrate und bietet somit Leistung auf Topniveau.



Das Gewinnspiel zum 13. Jahrestag läuft. Holen Sie sich den besten 4K-Videokonverter kostenlos, um Ihre 4K-Videodateien zu konvertieren und zu komprimieren.Probleme mit der stotternden Wiedergabe oder Bearbeitung sind mit WinX HD Geschichte.



Übrigens, wenn die Hardware eigentlich leistungsfähig genug ist, Sie aber weiterhin Probleme mit dem Abspielen von 4K-Videos haben, kann auch die Media Player Software die Ursache hierfür sein. Der 5KPlayer bietet hier die perfekte Alternative zu Ihrem eigenen Mediaplayer. Der kostenlose Videoplayer kann nicht nur jedes 4K-Video (HEVC, H.264, MKV, M2TS usw.) abspielen, sondern auch HD/SD-Video (AVI, WMV, MOV, FLV und mehr), Musik und DVD-Dateien einwandfrei abspielen.