Give-away: 4K- & HD-Videos kostenlos downloaden & konvertieren mit VideoProc

René Resch

Die All-in-one-Lösung VideoProc aus dem Hause Digiarty bietet alles, was ein moderner Videoeditor heutzutage können sollte und mehr. Videos editieren, konvertieren, umwandeln oder downloaden – alles kein Problem. Aktuell sparen Sie auf die Lifetime-Lizenz bis zu 65 Prozent – ausgiebig testen können Sie die Software dabei als Free-Give-away komplett kostenlos.

Die Video-Experten von Digiarty bieten aktuell wieder ein Giveaway ihrer Video-Software VideoProc an. Dabei erhalten Sie die Version 4.2 mit vollem Funktionsumfang komplett kostenlos - klicken Sie dazu auf der Webseite einfach den "VideoProc Giveaway"-Button und schon erhalten Ihre kostenlose Version. Damit können Sie alle Features des Video-Editors, -Downloaders & -Konverters ausgiebig testen.

VideoProc 4.2 jetzt kostenlos, mit allen Features unverbindlich testen

Falls Sie im Anschluss von VideoProc überzeugt sind, können Sie sich die Lifetime-Lizenz momentan mit dem Promo-Code „PROMO-SP“ mit einem Rabatt von 65 Prozent sichern. Die Lizenz erhalten Sie dann für nur 25,95 statt 74,90 Euro für die Variante für einen PC – Sie sparen also knapp 50 Euro. Bei der Lizenz für 2 bis 5 PCs sparen Sie sogar noch mehr, hier zahlen Sie aktuell nur 36,95 statt 114,90 Euro – Ersparnis: knapp 80 Euro!

Die Lifetime-Codes enthalten dabei den vollständigen Zugriff auf die Software mit lebenslangen Upgrades, einem umfassenden technischen Kundendienst sowie einer 30-tägigen Geld-zurück-Garantie.

VideoProc ist das perfekte Komplettpaket in Sachen Videobearbeitung

Der Video-Editor, -Downloader und -Konverter ist dabei nicht nur irgendeine Software: VideoProc kann als Maßstab genommen werden, wenn es um Funktionen und Schnelligkeit geht. Ja, Videos kann man natürlich auch über Online-Konverter bearbeiten, allerdings mit gewissen Einschränkungen. Zu erwähnen wären hier die Videogröße oder unterstützte Formate, und natürlich finanzieren sich diese Plattformen meist über Werbung und Ihre Daten. Wenn Ihnen Datenschutz am Herzen liegt, verzichten Sie besser auf Online-Konverter.

Mit VideoProc haben Sie solche Limitationen nicht, und die Software kann kostenlos vollumfänglich getestet werden. VideoProc ist dabei kinderleicht in der Bedienung, bietet haufenweise Top-Funktionen und ist schnell, sehr schnell.

Schnell, schneller, VideoProc

VideoProc unterstützt eine vollständige GPU-Unterstützung, die durch die verwendete Level-3-Hardware-Beschleunigung die CPU-Auslastung zudem stark minimiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Videoschnitt-Programmen läuft die Videotranskodierung bis zu 47-mal schneller ab als in Echtzeit – und das alles, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.

VideoProc: Ein Tool - sämtliche Funktionen

Im Handumdrehen werden Ihre Videos bearbeitet, konvertiert und editiert – dabei ist es egal, ob es sich um DVDs, HD-, 4K- oder UHD-Videos handelt. Aber auch Videos aufgenommen von Ihrem iPhone, Android-Smartphone einer GoPro- oder DJI-Actioncam – VideoProc unterstützt die meisten Formate und Geräte.

Der integrierte Konverter der Software verfügt über 370 Codecs und über mehr als 420 Ausgabeformate. Neben MP4 werden auch die beliebten Formate MKV, AVI, WebM sowie die Codecs H.264, HEVC, VP9, oder ProRes unterstützt. Diese können als Ausgangsmaterial gewählt oder in andere Formate umgewandelt werden. 3D- ins 2D-Format, HEVC zu H.264 oder MKV zu MP4 – alles kein Problem. VideoProc ist auch die Premiumlösung für die Bearbeitung von 4K-Material. So können Sie 4K-Ausgabeformate in niedrigere Auflösungen herunterskalieren oder diese ins 4K-Format hochskalieren.

Zur weiteren Videobearbeitung steht Ihnen eine breite Palette an Funktionen zur Verfügung, so können Ihre Videos etwa auf die Millisekunde genau akkurat geschnitten, wieder zusammengefügt, in der Größe verändert, rotiert oder gespiegelt werden. Aber auch erweiterte Funktionen, um Ihre Videos auf Hochglanz zu bringen, wie Videostabilisierung, Rausch-Entfernung, eine Korrektur von Objektiv-Verzerrungen und viele weitere Features stehen für Sie zur Auswahl.

Neben der Videobearbeitung gibt es noch zahlreiche weitere Werkzeuge, die Ihnen das Leben erleichtern. Etwa die Download-Funktion, mit der Sie Videos oder Audio-Formate herunterladen können. Hier lässt sich sogar einstellen, ob Sie einzelne Files oder ganze Channels oder Playlisten herunterladen möchten. Aber auch eine Bildschirm-/Cam-Aufnahmefunktion für PC oder für iOS-Geräte steht zur Verfügung.



Jetzt schnell sein und 65 Prozent auf die Lifetime-Lizenz von VideoProc sparen

Worauf also noch warten? Mit VideoProc erhalten Sie das Allzwecktool zur Videobearbeitung und das Beste: Die Software kann, kostenfrei mit allen Funktionen getestet werden. Sichern Sie sich Ihr Angebot zur Software mit Rabatten bis zu 65 Prozent noch heute:

Weitere Informationen zu Digiartys All-in-one-Video-Lösung erhalten Sie auf der offiziellen Webseite des Entwicklers hier.