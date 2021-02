Gigantischer 3D-Drucker druckt ganzes Haus für 299.999 Dollar

Hans-Christian Dirscherl

Ein Haus fast komplett aus dem 3D-Drucker. Das bietet nun eine Firma an. Für 299.999 Dollar.

Vergrößern So sieht das Demo-Haus aus dem 3D-Drucker aus. © sq4d.com

Reuters berichtet , dass eine Firma aus New York erstmals fast ein komplettes Haus von einem 3D-Drucker hat bauen lassen. In dem rund 6500 Menschen zählenden Ort Calverton bei New York steht jetzt dieses Demo-Haus, das fast vollständig aus einem riesigen 3D-Drucker stammt. Gedruckt hat das Haus die Firma SQ4D. Das Haus stellt sozusagen eine Machbarkeitsstudie dar und dient der Werbung für diese neue Bautechnik. Nach 48 Stunden standen die Mauern. Das gesamte Demo-Haus, rund 176 Quadratmeter Fläche, soll nach acht Tagen fertig gewesen sein.



Doch nun bietet die Firma ein weiteres derartiges Haus aus dem 3D-Drucker zum Kauf an. Auf einem Grundstück in der nahe gelegenen Stadt Riverhead - eine Beschreibung des Projekts finden Sie hier. Für das noch auszudruckende Haus muss der Käufer 299.999 Dollar bezahlen. Das sind umgerechnet rund 247.126 Euro. Das Haus bietet 130 Quadratmeter Wohnfläche, dazu kommt noch eine Garage.



Fundamente, Boden, Decken und Wände sollen komplett mit dem 3D-Drucker hergestellt werden. Der dafür erforderliche Drucker wurde von SQ4D selbst entwickelt. Der Drucker folgt dem Bauplan und fährt entsprechend auf dem Grundstück herum und errichtet so das Haus Schicht für Schicht. Hierzu fährt der Drucker auf Schienen auf jeder Seite der Mauer entlang. Der riesige 3D-Drucker fährt also wie ein gewöhnlicher 3D-Drucker immer wieder hin und her, nur dass hier eben alles „etwas“ größer ausfällt. Als Baumaterial kommt Beton zum Einsatz.



Der Hausbau aus dem 3D-Drucker soll damit deutlich schneller sein als ein konventioneller Hausbau, bei dem die Handwerker das Haus aus Steinen errichten. Zudem soll diese Baumethode rund 30 Prozent günstiger als die konventionelle Methode sein.

