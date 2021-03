Gigabyte: Grafikkarte speziell für Mining angekündigt

Michael Söldner

Mit einer speziell für Mining geeigneten Grafikkarte will Gigabyte alte Technik erneut in den Handel bringen.

Vergrößern Die Grafikkarte von Gigabyte soll sich speziell für das Kryptomining eignen. © iStockphoto.com/DorottyaMathe

Nachdem Anfang März schon Hersteller Palit die Neuvermarktung einer älteren Grafikkarte speziell für Mining ankündigte, folgt nun mit Gigabyte ein weiterer Hersteller, der diesen Weg verfolgt. Konkret handelt es sich dabei um die Gigabyte CMP 30HX , die auf Display-Anschlüsse verzichtet und somit speziell für das Mining von Kryptowährungen gedacht ist. Grundlage für die Grafikkarte ist die Turing-Technik, die Nvidia in den Grafikkarten der 20er-Serie verbaut hat. Die Leistung der Karte dürfte daher auf dem Niveau einer Geforce GTX 1660 Super liegen, die schon Ende 2019 auf den Markt kam. Die 16er-Serie von Nvidia basierte zwar auf der gleichen Technik (Turing) wie die 20er-Serie, verzichtete jedoch auf Raytracing, um preisbewusste Spieler anzusprechen.

Die von Gigabyte geplante CMP 30HX hat hingegen keine Spieler im Visier. Beleg dafür ist bereits das CMP im Namen, welches für „Cpryto Mining Processor“ steht. Die Grafikkarte hat eine TDP von 125 Watt und verfügt über 6 GB GDDR6-Arbeitsspeicher. Die Hashrate für Ethereum dürfte entsprechend bei 26 MH pro Sekunde liegen. Dieser Wert erscheint in Anbetracht aktueller Grafikkarten vielleicht recht klein, doch auch eine aktuelle RTX 3060 kommt mit der von Nvidia eingeführten Hash-Bremse ebenfalls nur auf 25 MH pro Sekunde. Die Karte soll sich bereits in der Massenfertigung befinden und könnte bei einer hohen Verbreitung vielleicht auch die Knappheit der für Spieler gedachten Grafikkarten etwas reduzieren. Sollte sich jedoch der Verdacht bestätigen, dass sich die von Nvidia eingeführte Hash-Bremse leicht aushebeln lässt , dürften viele Miner doch die dann doppelt so schnelle RTX 3060 bevorzugen, die auch bei Spieler sehr begehrt ist. Angaben zum Preis der Mining-Grafikkarte machte Gigabyte noch nicht.

