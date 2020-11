Gewinnspiel: Zotac RTX 3080 AMP Holo für flüssiges Raytracing in 4K

Raytracing ist erwachsen geworden. Spätestens mit der RTX-3000-Generation und DLSS 2.0 sieht Raytracing endlich nicht nur geil aus, sondern ist auch flüssig spielbar. Kein Wunder, dass in vielen aktuellen Spielen, Raytracing mittlerweile Standard ist. So auch im neuen Call of Duty: Black Ops Cold War, Watch Dogs Legion und jetzt auch im Multiplayer-Shooter Fortnite. Basti zeigt Euch in diesem Video, was die Raytracing-Effekte in diesen drei Titeln drauf haben und wie gut sie mit der neuen RTX 3080 AMP Holo von ZOTAC laufen - denn genau diese Grafikkarte könnt Ihr in diesem Video gewinnen.



► RTX 3080 oder 3090 kaufen und Call of Duty: Black Ops Cold War gratis erhalten (bis 10.12.2020, nur bei zertifizierten Händlern):

www.zotac.com/de/page/the-ultimate-play-call-of-duty-black-ops-cold-war-bundle



