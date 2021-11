Gewinnspiel: Exklusiver Gaming-PC in der Resident Evil Collector’s Edition abgreifen!

Michael Schmelzle

ZOTAC wird 15. Feiern Sie mit und gewinnen Sie einen exklusiven Gaming-PC im Resident-Evil-Design sowie weitere Preise!

Sponsored Post Vergrößern Survive with Power: ZOTAC-Hardware im Resi-Look © ZOTAC

Zum Start des Films Resident Evil: Welcome to Raccoon City (Kinostart: 25.11.2021) läuft von ZOTAC global die Aktion Survive with Power an. Und ganz nebenbei feiert Zotac auch noch den 15. Geburtstag! Speziell für Fans von Resident Evil hat Zotac stark limitierte Varianten seiner Grafikkarten GeForce RTX 3080 und RTX 3070 Ti AMP Extreme Holo sowie den Mini-PC ZOTAC Magnus One "Resident Evil: Welcome to Raccoon City"-Edition herausgebracht.

Video-Beschreibung einblenden Steht Ihr auf Horror-Filme? Dann dürfte der neue Resident-Evil-Film "Welcome to Raccoon City" genau das Richtige für Euch sein! Zur Premiere des neuen Teils der Zombie-Reihe verlosen wir zusammen mit Zotac und Constantin Film den "Zotac Zbox Magnus One Resident Evil: Welcome to Raccoon City Edition" - ein waschechter Gaming-PC mit RTX 3070 im Resident-Evil-Design. Außerdem legt Zotac noch 10 Goodie Bags und 5x2 Kino-Karten für den neuen Resident-Evil-Film in einem Kino Eurer Wahl drauf - also schnell mitmachen!



► Zum Gewinnspiel:

www.pcwelt.de/2374542

Von dem Gaming-Zwerg gibt es weltweit nur 30 Stück - und das beste ist: Die Nummer 1 können Sie exklusiv bei uns gewinnen! Das Gewinnspiel-Formular finden Sie in diesem Beitrag weiter unten. Zusätzlich können Sie noch an der globalen Verlosung der Grafikkarten und Mini-PCs im Resi-Look unter diesem Link teilnehmen.

Zu den Besonderheiten gehört nicht nur das modifizierte Case des Mini-PCs mit roter Blende, Umbrella-Logo und -Schriftzug auf der Front sowie diversen Zombie-Spuren wie etwa einem blutroten Handabdruck auf dem Seitenteil, sondern vor allem die schlanke Bauweise. Der Gaming-Zwerg nimmt dank Zwei-Kammer-Kühlsystem gerade einmal ein Volumen von rund acht Litern ein. Damit ist der Magnus One kompakter als eine PS5 - und bringt trotzdem jede Menge Spieleleistung mit:

Vergrößern Zotac setzt auf ein Zweikammern-Design im Inneren des Gehäuses. Dadurch kommen sich die Zu- und Abluft der beiden leistungsstarken Komponenten nicht in die Quere ? sehr gut! © Friedrich Stiemer

Die Kombi aus GeForce RTX 3070 und Intel Core i7-10700 sorgt für jederzeit flüssiges Full-HD-Gaming jenseits der 60 FPS inklusive Raytracing. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem 16 GB RAM, eine 512 GB große M.2-SSD, eine 1-TB-HDD, ein 80-Plus-Platinum-Netzteil mit 500 Watt sowie das WLAN-ax-Modul Killer Wifi 6 AX1650. Im Handel kostet der Magnus One in dieser Ausstattung rund 1500 Euro, die allererste "Resident Evil: Welcome to Raccoon City"-Edition von insgesamt 30 Magnus One ist natürlich unbezahlbar! Hier geht es zum Test des ZOTAC Magnus One .

Vergrößern Kinostart am 25.11.2021: Resident Evil: Welcome to Raccoon City © Constantin Film

Der Reboot der Resident-Evil-Filmreihe führt uns zurück ins Jahr 1998 nach Raccoon City. Eine Gruppe wagemutiger Helden will das Rätsel rund um die rücksichtslos operierende Umbrella Corporation lüften, die im Geheimen das menschliche Genom manipuliert und in der viralen und biologischen Kriegsführung forscht. Zum Filmstart von "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" verlosen wir mit freundlicher Unterstützung von ZOTAC, Sony und Constantin Film folgende Preise:

Vergrößern ZOTAC Magnus One in der Resident Evil Collector’s Edition © ZOTAC

1x ZOTAC Magnus One "Resident Evil: Welcome to Raccoon City"-Edition (Nummer 1 von 30)



5x je zwei Kinokarten für "Resident Evil: Welcome to Raccoon City" in einem Lichtspielhaus Ihrer Wahl (das den Film zeigt)

10x eine Goodie-Bag mit Regenschirm im Umbrella-Design, T-Shirts, stylischer Wasserflasche, Sticker und Klettverschluss-Batch.

Vergrößern ZOTAC Goodie-Bag für Resident Evil: Welcome to Raccoon City © ZOTAC

Verlosung: Gewinnen Sie den ZOTAC Magnus One "Resi"-Editon & weitere Preise

