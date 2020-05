Gewinnspiel: ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP für 570 Euro abgreifen

Michael Schmelzle

Wir verlosen zusammen mit ZOTAC die GAMING GeForce RTX 2070 Super AMP im Wert von 570 Euro. So nehmen Sie teil.

Sponsored Post Vergrößern Klötzenbauen in brillianter Grafikpracht: Minecraft RTX Open Beta © Microsoft / NVIDIA

Die offene Beta von beitrag_id link 2500872 Minecraft RTX macht den Klötzchenhit zu einem ganz neuen Spiel: Raytracing-Effekte wie Global Illumination, Reflexionen, volumetrischen Effekten, Echtzeitschatten und viele weitere RTX-Funktionen verwandeln das Open-World-Spiel zu einer beeindruckenden Grafikperle. Nirgendwo bekommt man die Raytracing-Pracht so vor Augen geführt wie hier. Und damit Sie diese Grafikpracht auch genießen können, verlosen wir in Zusammenarbeit mit ZOTAC eine url link https://www.zotac.com/de/product/graphics_card/zotac-gaming-geforce-rtx-2070-super-amp ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP _blank im Wert von 570 Euro. Und so können Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen:

Video-Beschreibung einblenden Minecraft RTX ist ein echter Hingucker - dank Raytracing-Effekte wie Global Illumination, Reflexionen, volumetrischen Effekten, Schatten und vielem mehr wird aus der Klötzchen-Grafik eines der grafisch beeindruckendsten Spiele überhaupt. Nirgendwo bekommt man die Raytracing-Pracht so vor Augen geführt wie hier. Basti hat sich in der Beta mal umgeschaut und zeigt Euch in diesem Video die schönsten Stellen der Minecraft RTX Beta.

Und damit Ihr dieses Grafikpracht auch genießen könnt, verlosen wir zusammen mit Zotac eine RTX 2070 Super AMP im Wert von 570 Euro. Und so könnt Ihr mitmachen:

Postet einen Screenshot (entweder aus diesem Video oder direkt aus der Beta) mit Eurer persönlichen Lieblings-Stelle aus der Minecraft RTX Beta auf Facebook oder Instagram. Verlinkt uns (@pcwelt) und Zotac (@zotac_dach), postet den Hashtag #MinecraftRTX dazu und schreibt, warum genau das Eure Lieblings-Stelle ist.

Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2020 um 23:59 Uhr. Der Gewinner wird per Zufall gezogen. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen findet Ihr hier:



► SPECIAL-DEAL ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 Super Mini 8GB für nur 399 Euro: bit.ly/2VOah6G



► Alle ZOTAC-Grafikkarten, die sich für Minecraft RTX eignen - inklusive 5 Jahren Garantie:

www.zotac.com/de/minecraft

Posten Sie einen Screenshot (entweder aus dem Video oben oder direkt aus der Beta) mit Ihrer persönlichen Lieblings-Stelle aus der Minecraft RTX Beta auf Facebook oder Instagram . Markieren Sie in diesem Post uns (@pcwelt) und ZOTAC (Instagram: @zotac_dach, Facebook: @zotac), fügen Sie den Hashtag " #MinecraftRTX" dazu, und schreiben Sie abschließend noch in Ihren Post, warum genau das Ihre Lieblings-Stelle ist. Teilnahmeschluss ist der 15. Mai 2020 um 23:59 Uhr. Der Gewinner wird per Zufall gezogen. Die ausführlichen Teilnahmebedingungen url link https://download.pcwelt.de/public/Minecraft_RTX_Zotac_RTX_2070_Super_AMP_Gewinnspiel_PC-WELT-Teilnahmebedingungen.txt zum Nachlesen _blank .

Aktions-Angebote von ZOTAC

url link shop https://www.caseking.de/zotac-gaming-geforce-rtx-2060-super-mini-edition-8192-mb-gddr6-gczt-148.html ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER Mini _blank für nur 399 Euro

url link shop https://www.awin1.com/cread.php?awinaffid=486277&awinmid=11355&clickref=PCW_DA-2505125&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.computeruniverse.net%2Fde%2Fzotac-gaming-geforce-rtx-2070-super-mini-8-gb-enthusiast-grafikkarte ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 SUPER Mini _blank für nur 519 Euro

Alle Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht!