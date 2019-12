Gewinnspiel: Wir verlosen ein Gaming-Gear-Paket mit Tastatur, Maus, Pad und Headset

Michael Schmelzle

Das Gewinnspiel-Formular finden Sie am Ende des Beitrags, doch zunächst stellen wir Ihnen die Hardware vor: Die Cooler Master MasterKey MK750 setzt auf Qualitäts-Schalter "made in Germany" und ist wahlweise mit den Cherry MX BROWN RGB oder MX RED RGB erhältlich. Wir haben uns für die leise, leichtgängige und schnelle Variante Cherry MX RED RGB mit linearer Schaltcharakteristik entschieden. Der Vorlaufweg liegt hier bei 2 Millimetern und die Betätigungskraft bei 45 CentiNewton.

Die Cherry-Switches sitzen freistehend auf dem Gehäuse der MK750 - so kommt nicht nur die RGB-Einzeltastenbeleuchtung voll zur Geltung, sondern die Bauform erleichtert auch die Reinigung der Tasten. Den RGB-Effekt verstärken Leuchtstreifen an der Front und den beiden Seiten des Tastaturgehäuses. Vordefinierte Beleuchtungseffekte können Sie über die FN-Taste aktivieren oder Sie programmieren individuelle Effekte via Software. In diesem Programm lassen sich auch Makros und Profile festlegen und im 512 KB großen internen Speicher sichern.

Vergrößern Unsere Cooler Master MasterKey MK750 setzt auf die leisen, leichtgängigen und schnellen Cherry MX RED RGB mit linearer Schaltcharakteristik. © Cooler Master

Die Cooler Master MasterKey MK750 beherrscht Anti-Ghosting mit N-Key-Rollover und kommt ihm 105-ISO-Layout, über dem Nummernblock befinden sich aber noch vier zusätzliche Multimedia-Tasten. Im Lieferumfang ist ein neunteiliges Keyset aus besonders abriebfestem Material für die Tasten ESC, W, A, S, D und die Cursor-Tasten enthalten. Ein Tastenwechsel-Werkzeug liegt bei, ebenso wie das abnehmbare, 1,8 Meter lange und gesleevte Anschlusskabel mit vergoldeter USB-C- sowie USB-A-Buchse. Zudem legt Cooler Master der mechanischen Gaming-Tastatur eine gepolsterte Handballenauflage bei, die sich bequem über einen Magnetstreifen an- und abkoppeln lässt. Straßenpreis für die Cooler Master MasterKey MK750: ab 125 Euro.

Vergrößern Die gepolsterte Handballenauflage der Cooler Master MasterKey MK750 lässt sich bequem über einen Magnetstreifen an- und abkoppeln. © Cooler Master

Kommen wir zur Cooler Master MasterMouse MM710 - die leichteste Gaming-Maus der Welt bringt aufgrund der Wabenstruktur lediglich 53 Gramm auf die Waage. Die MM710 ist optimiert für lange Spiel-Sessions, bei denen Ihre Maushand nicht so schnell ermüdet. Dafür sorgt nicht nur das geringe Gewicht der MM710, sondern auch die sehr guten Gleiteigenschafte durch die Teflon-Gleitfüße und das leichte und flexible Anschlusskabel. Das Kabel ist so luftig leicht, dass Sie das Gefühl haben mit einer Wireless-Maus zu spielen. Zudem ermöglichen die Waben eine angenehme Belüftung.

Vergrößern Mit 53 Gramm die leichteste Gaming-Maus der Welt: Cooler Master MasterMouse MM710 © Cooler Master

Aber Cooler Master legt bei der MM710 auch Wert auf hohe Präzision und Tempo. Deswegen ist der optische Sensor Pixart PMW 3389 mit 16.000 DPI und einer Polling-Rate von 1.000 Hertz verbaut. Für Kenner noch der IPS- und LOD-Wert: Die Cooler Master MasterMouse MM710 kann bis zu 400 Zoll pro Sekunde abtasten und die Lift-Off-Distanz beläuft sich auf rund zwei Millimeter. Für die MM710 gibt’s Software, um persönliche Vorlieben einzustellen: Unter anderem können ihr sieben DPI-Stufen definieren, den Maussensor auf die jeweilige Oberfläche kalibrieren und Makros und Profile auf dem 512 KB großen Onboard-Speicher sichern.

Test: Cooler Master MasterMouse MM710

Vergrößern Dank Teflon-Gleitfüßen flitzt die Cooler Master MasterMouse MM710 geradezu über das Mauspad. © Cooler Master

Die Cooler Master MM710 ist auch noch staub- und spritzwassergeschützt und dank Omron-Maustasten sehr robust - die Switches halten mindestens 20 Millionen Mausklicks stand! Straßenpreis für die leichteste Gaming-Maus der Welt: 50 Euro. Die MM710 verzichtet aus Gewichtsgründen auf eine RGB-Beleuchtung. Wer nicht ohne auskommt, greift zur Cooler Master MasterMouse MM711 mit RGB-Beleuchtung. Die ist ansonsten identisch ausgestattet, kostet aber 10 Euro mehr und wiegt knapp 60 Gramm.

Vergrößern Die MM710 gibt's auch mit RGB-Beleuchtung als Modell Cooler Master MasterMouse MM711. © Cooler Master

RGB-Beleuchtung bringt auch das Mauspad Cooler Master Masteraccessory MP860 mit. Gleichmäßig über die vier Seitenränder verteilt sind 19 RGB-LEDs. Die könnt ihr mit diversen voreingestellten Effekten erstrahlen lassen - oder ihr programmiert über die Cooler-Master-Software individuelle Effekte.

Vergrößern Sie haben die Wahl: Die Oberseite des Cooler Master MasterAccessory MP860 mit Textilbezug ist für maximales Tempo ausgelegt... © Cooler Master

Das beidseitig verwendbare Mauspad mit den Abmessungen 360 x 260 x 10 Millimetern lässt euch die Wahl zwischen dem Textilbezug mit sehr geringer Reibung für maximales Tempo oder der Aluminiumbeschichtung für mehr Kontrolle und Präzision. Der Straßenpreis für das fast ein Kilogramm schwere Cooler Master Masteraccessory MP860 liegt bei knapp 50 Euro.

Vergrößern ...während die Aluminiumbeschichtung der Unterseite des Cooler Master MasterAccessory MP860 für mehr Kontrolle und Präzision sorgt. © Cooler Master

Was fehlt noch im Gaming-Gear-Paket - genau, ein bequemes und gut klingendes Headset mit präzisem Mikro. Das Cooler Master MH752 beherrscht als zusätzliches Bonbon auch noch 7.1-Raumklang. Das geringe Gewicht von nur 250 Gramm, die flexible aber jederzeit stabile Weitenanpassung und die butterweich gepolsterten Kopfbügel sorgen für einen sehr guten Tragekomfort. Auch die Verarbeitung des Headsets ist auf einem hohen Niveau.

Vergrößern Sehr hoher Tragekomfort und toller 7.1-Raumklang: Cooler Master MH752 © Cooler Master

Im Stereomodus liefert das MH752 ein neutrales Klangbild - das ist zwar präzise, hört sich aber oft auch ein bisschen langweilig an. Erst im 7.1-Modus fühlt man sich als Spieler dann mittendrin statt nur dabei. Gegner lassen sich noch besser orten und Explosionen haben zum Beispiel mehr Wumms und Volumen. Persönliche Klangvorlieben stellen Sie über den Equalizer in der Cooler-Master-Software ein.

Das Headset können Sie über das steckbare 1,5 Meter lange Verbindungskabel mit 3,5mm-Klinkenstecker nicht nur am PC, sondern auch am Smartphone anschließen. Dazu gibt’s eine ebenfalls 1,5 Meter langen Kabelfernbedienung - die endet dann allerdings in einer USB-Buchse. Im Lieferumfang ist auch noch ein Transportbeutel aus Stoff zur sicheren Aufbewahrung des Headsets enthalten.

Vergrößern Das Anschlusskabel lässt sich beim Cooler Master MH752 auf bis zu drei Meter verlängern © Cooler Master

Das Mikrofon können Sie flexibel positionieren und auf Wunsch auch komplett abnehmen. Die Mikrofon-Qualität ist sehr gut: Es überträgt Sprache klar und deutlich ohne Störgeräuschen, die etwa durch Kabelbewegungen entstehen. Allerdings fehlt ein Poppschutz, sodass Atemgeräusche zu hören sein können. Leider fehlt auch eine Funktion, um Umgebungsgeräusche zu unterdrücken. Das ist aber Kritik auf hohen Niveau, denn das Cooler Master MH752 kostet ja auch nur 80 Euro und bietet unterm Strich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

