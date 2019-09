Schnellstes Notebook der Welt gewinnen: Höllenmaschine Portable MSI GT76 Titan DT

Michael Schmelzle

PC-WELT verlost in Kooperation mit NVIDIA und MSI das schnellste Gaming-Notebook der Welt: Die Höllenmaschine Portable (HMP) in Gestalt des MSI GT76 Titan DT im Wert von über 5000 Euro! Und so können Sie das Super-Notebook gewinnen.

Video-Beschreibung einblenden Über 50 kg wiegt die HMX2 - nicht gerade ideal, um den PC mal schnell unter den Arm zu klemmen und mitzunehmen - aber Team Hölle wäre nicht Team Hölle, wenn Michi und Basti nicht auch dafür eine Lösung finden würden. Die beiden waren auf der Gamescom am Stand von MSI und präsentieren zusammen mit MSI und Nvidia die Höllenmaschine Portable - den wohl stärksten Gaming-Laptop auf dem Markt. Das MSI GT76 Titan DT ist mit dem Desktop-Prozessor i9-9900K und der Nvidia Geforce RTX 2080 schon ein richtiges Monster - trotzdem rüsten wir das Teil noch weiter auf und stopfen so viel SSDs und RAM in das GT76 Titan DT, wie nur möglich. Und wie von uns gewohnt, kann sich am Ende ein glücklicher Gewinner über dieses schicke Teil freuen - doch das ist noch nicht alles: Wir verlosen außerdem Tickets für ein exklusives Event bei uns in München - inkl. Anreise und Übernachtung. Wie Ihr mitmacht und alle weiteren Infos findet Ihr unter diesem Link:



► Zum Gewinnspiel-Formular:

www.pcwelt.de/2451402

NVIDIA GeForce RTX 2080, Achtkerner Intel Core i9-9900K@5GHz, 17,3-Zoll-IPS-Display mit UHD-Auflösung, 64 GB RAM, 2 PCIe-SSDs, rasend schnelles Killer-(W)LAN, SteelSeries-Tastatur mit RGB-Einzeltastenbeleuchtung! Für die Höllenmaschine Portable (HMP) kommt nur die aktuell beste und schnellste Gaming-Hardware für Laptops in Frage. Deswegen kann das Höllen-Notebook 2019 nur auf dem MSI GT76 Titan DT basieren.

Das Titan-Modell von MSI bietet dank extrem leistungsstarker Kühlung und diversen Aufrüstmöglichkeiten die optimale Ausgangsbasis für die HMP 2019. Denn wie bei allen Höllenmaschinen wollen wir auch hier unserem Anspruch gerecht werden, Ihnen das aktuell schnellste und am besten ausgestattete Gaming-Notebook der Welt zu präsentieren - und es anschließend zu verlosen. Wie Sie kostenlos an unserem Gewinnspiel teilnehmen können, erklären wir Ihnen am Ende des Beitrags, doch zunächst möchten wir Ihnen die HMP 2019 ausführlich vorstellen.

Vergrößern Große seitliche Lüftungsschitze sorgen für eine optimale Belüftung der HMP. © MSI

Wie es sich für ein standesgemäßes Höllen-Notebook gehört, sorgen wir beim MSI GT76 Titan DT für maximale Vollausstattung: Wir verdoppeln den Arbeitsspeicher auf 128 GB, bestücken alle drei M.2-Steckplätze mit rasend schnellen NVMe-SSDs und packen auch noch eine große SATA-SSD in den freien 2,5-Zoll-Schacht. Außerdem machen wir das MSI-Notebook mit einer HMP-Lasergravur zum Unikat.

HMP-Event mit Team Hölle: Wir verlosen 12 Tickets Unabhängig von der HMP verlosen wir zusätzlich ein Dutzend Tickets für ein exklusives Event inklusive Übernachtung hier bei uns in München. Für das Event müssen Sie volljährig sein und am 25.Oktober 2019 (ein Freitag!) Zeit haben. Das HMP-Event startet um 14:00 mit einer Höllenstudio-Tour inklusive Probezocken an der HMP und HMX 2. Anschließend besuchen wir das Boot-Camp von NVIDIA und tragen gemeinsam ein Turnier aus - eventuell mit Unterstützung professioneller E-Sportler. Den Tag lassen wir dann in luftigen Höhen bei einem gemeinsamen Abendessen ausklingen - lassen Sie sich überraschen.

Wer die Chance haben möchte, beim HMP-Event dabeizusein, setzt im Gewinnspiel-Formular am Ende dieses Beitrags ein Häkchen vor "Ich möchte auch an der Verlosung der Tickets für das HMP-Event teilnehmen..." Teilnahmeschluss für die Event-Tickets ist der 30. September 2019.

Maximale Gaming-Power: Das extrem leistungsfähige und robuste Kühlsystem setzt sich aus elf Kupfer-Wärmeleitrohren, vier Lüftern und dem polierter CNC-Kupferblock zusammen. Eine optimale Wärmeableitung garantiert das riesige Lüftergitter im Gehäuseboden und die seitlich in einem 140-Grad-Bogen angeordneten Lüfterschlitze. Dadurch können wir die CPU und GPU zusätzlich übertakten und so die maximale Gaming-Leistung aus dem MSI-Notebook kitzeln.

Vergrößern Die Abwärme von CPU und GPU blasen die vier Lüfter auch durch das großflächige Gitter im HMP-Boden. © MSI

Die Netzwerkchips Killer E3000 und Killer Wi-FI 6 sorgen mit Übertragungsraten von 2,5 respektive 2,4 GBit/s nicht nur für Highspeed, sondern priorisieren und schützen auch die Internetverbindung von Spielen. Die HMP ist auch sehr anschlussfreudig: Es stehen 1x USB-C 3.2 Gen2, 1x Thunderbolt 3, 4x USB-A 3.2 Gen2, 1x HDMI 2.0, 1x Mini Display 1.4, 1x Mic-In, 1x HD-Audio-Out (Hifi/SPDIF), 1x MicroSD und 1x Ethernet zur Verfügung.

Vergrößern Die HMP 2019 bietet jede Menge Anschlüsse. © MSI

Neben der beleuchteten Tastatur hat das Titan-Modell auch eine stylische Unterseitenbeleuchtung - beides lässt sich per MSI Mystic Light synchronisieren. Die mitgelieferte MSI Dragon Center App erlaubt per Mausklick den schnellen Wechsel zwischen dem stromsparenden ECO-Modus und den Betriebsmodi Sport, Comfort sowie Turbo für maximale Gaming-Leistung. Und der MSI App-Player sorgt für den nahtlosen Wechsel zwischen stationärem und mobilen Gaming.

Vergrößern Stromverbauch, Leistung, Lautstärke und Temperatur optimal auf die aktuelle Nutzung der HMP einstellen: Mit nur einem Mausklick aktivieren Sie im MSI Dragon Center die Betriebsmodi ECO, Comfort, Sport oder Turbo, © MSI

Höllenmaschine Portable 2019: Ausstattung

Basis MSI GT76 9SG-028 - Titan DT Grafik NVIDIA GeForce RTX 2080 mit 8GB GDDR6 Bildschirm 17.3 Zoll (43,9 cm), Thin Bezel Panel 4K-UHD (3.840 x 2.160), Wide-View (IPS-Level), 100% AdobeRGB CPU Intel Core i9-9900K, 8x 5 GHz (Werks-OC) Chipsatz Intel Z390 RAM 128 GB DDR4-2666 SSD (M.2) 3x 1TB NVMe SSD (2,5 Zoll) 1x 4TB SATA LAN bis 2,5 GBit/s (Killer E3000 Gaming-Netzwerkkarte) WLAN bis 2,4 GBit/s über 802.11ax/ac Wave 2/a/b/g/n (Killer Doubleshot Pro mit Killer Wi-Fi 6 AX1650) Bluetooth ja (5.0) Thunderbolt Thunderbolt 3 (USB 3.2 Gen 2 und DisplayPort kompatibel) USB 2x USB 3.2 Gen 2 Typ-C (1x per Thunderbolt 3), 4x USB 3.2 Gen 2 Typ-A Videoausgänge 1x HDMI 2.0, 1x Mini DisplayPort 1.4 (beide mit 4K-UHD 60 Hz Unterstützung) Mic-In / Audio-Out ja / Stereo analog + SPDIF 7.1 Kanal Sound, ESS SABRE Hi-Fi Audio-DAC, vergoldete Buchsen, Nahimic 3 Audio Enhancer Soundsystem Dynaudio Stereo Lautsprecher Webcam 0.9 Megapixel Netzteil 2x 230 Watt (Core i9) / 330 Watt (2-in-1-Adapter) Akku Li-Ionen, 8 Zellen, 90Wh Abmessungen 397 x 330 x 42 mm Gewicht 4,50 kg Betriebssystem Windows 10 Pro 64bit Service Zwei Jahre Herstellergarantie mit Pick-up & Return Service

HMP-Gewinnspiel: So können Sie mitmachen

Wir haben das Gewinnspiel radikal vereinfacht. Sie tragen sich einfach im folgenden Gewinnspiel-Formular ein. Mit sechs Aktionen können Sie maximal sechs Lose abräumen. Dazu brauchen Sie lediglich die Facebook-, Instagram-, Twitter- oder Web-Seiten von MSI und NVIDIA zu besuchen. Pro besuchter Site gibt’s ein Los - so einfach ist das. Und Sie müssen dazu noch nicht einmal ein Konto bei den sozialen Netzwerken haben. Teilnahmeschluss ist der 20. Oktober 2019.



