Gewinnspiel: Wir verlosen den Cooler Master Ultra White Gaming-PC im Wert von 2500 €

Ideal für eine leuchtkräftige RGB-Beleuchtung ist schneeweiße Hardware: Wir hauen den selbst gebastelten Cooler Master Ultra White Gaming-PC und weitere Preise im Wert von rund 2500 Euro raus!

Wir bauen in Kooperation mit Cooler Master und der freundlichen Unterstützung von ASUS ROG , Intel , Patriot Memory und ZOTAC einen Spiele-PC mit Hardware für rund 2500 Euro. Wir haben uns für weiße Komponenten entschieden, damit die zahlreichen RGB-LEDs durch die optimale Lichtreflexion besonders gut zur Geltung kommen. Den Cooler Master Ultra White Gaming-PC sowie zwei Fan-Pakete mit Cap, T-Shirt & Co. verlosen wir unter allen Teilnehmern. Das Gewinnspiel-Formular finden Sie am Ende des Beitrags, doch zunächst stellen wir Ihnen die Hardware vor.

Gehäuse: Das Cooler Master H500P Mesh ARGB in Weiß hat in der Front ein feinmaschiges Gitter für besser Luftzufuhr. Zwei vorinstallierte 200mm-RGB-Lüfter sorgen dafür, dass ein ordentlicher Luftzug entsteht. Das Seitenteil aus gehärtetem Glas erlaubt den Blick auf die verbaute Hardware und deren RGB-LEDs. Das H500P ist ein Midi-Tower, bietet aber trotz der kompakten Maße mehr als genug Platz für die Komponenten: In die Front und Oberseite passen je ein 360er-Radiator und Sie können zwei HDDs und vier SSDs verbauen. Praktisch sind die Staubfilter an den Lufteinlässen. Das Frontpanel stellt je zweimal USB-A 3.2 Gen1 und USB-A 2.0, zwei 3,5-mm-Klinkenanschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon sowie die Power-Taste bereit.

Cooler Master MasterCase H500P Mesh ARGB weiß © Cooler Master

Prozessor: Der Intel Core i7-11700K stammt aus der aktuellen 11. Core-Generation "Rocket Lake" und läuft mit einem Basis- und Turbotakt von 3,6 sowie 5 GHz. Der Achtkerner kann 16 Threads parallel abarbeiten und bringt 20 PCI Express 4.0 Lanes mit. Die CPU lässt sich dank des frei wählbaren Multiplikators sehr einfach übertakten. Die integrierte Intel UHD Graphics 750 läuft mit Frequenzen zwischen 350 und 1300 MHz und bietet die volle Ausbaustufe von 32 Ausführungseinheiten.

Intel Core i7-11700K © Intel

AIO: Damit sich die CPU übertakten lässt und trotzdem kühl bleibt, verbauen wir die Cooler Master ML240 Illusion White Edition mit RGB-beleuchteten Lüftern und Pumpenabdeckung. Die All-In-One-Wasserkühlung besitzt ein Doppelkammer-Pumpendesign mit verbessertem internen Laufrad und Gehäuse, um ein größeres Volumen und einen verbesserten Wasserfluss zwischen den Kammern zu gewährleisten.

Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion White Edition © Cooler Master

Grafikkarte: Die ZOTAC Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition liefert bei hohen Qualitätseinstellungen in fast allen Spielen flüssige Bildraten fürs WQHD-Gaming. Die Grafikkarte kostet aktuell mindestens 869 Euro - wann hört der Wahnsinn endlich auf! Der Grafikchip läuft im Boost mit mindestens 1755 MHz. Die 8 GB GDDR6-Videospeicher sind über ein 256 bit breites Interface angebunden und rennen mit 1750 MHz. On top bringt das Twin Edge Modell eine adressierbare RGB-Beleuchtung mit.

Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition © ZOTAC

Hauptplatine: Viel Ausstattung fürs Geld bietet die ASUS ROG Strix Z590-A Gaming WIFI mit 16 virtuellen Phasen und einer 8+4-Stromversorgung für die CPU, 4 PCI-Express-Steckplätzen und dreimal M.2 - davon einer für PCIe-4.0-SSDs. Die vier Speicherbänke nehmen bis zu 128 GB DDR4-RAM auf, die maximal unterstützte Speichertaktrate liegt bei 5333 MHz. Zu den Besonderheiten des Z590-Mainboards gehören: Diagnose-LED, USB-BIOS-Flashback, Pumpenanschluss, WLAN-​ax, Bluetooth 5.2, vier RGB-Header und eine eigene RGB-Beleuchtung.

ASUS ROG Strix Z590-A Gaming WiFi © ASUS ROG

Arbeitsspeicher: Das weiße Kit Patriot Viper Gaming RGB 16GB DDR4 3200 besteht aus zwei 8-GB-Riegeln. Zur Vollbestückung aller Steckplätze nehmen wir zwei Kits - macht insgesamt satt 32 GB. Dank Dual-Channel-Modus und 3200 MHz RAM-Takt liefern die Module ein flottes Speichertempo für den 11700K.



Patriot Viper RGB Serie 16GB Kit 3200MHz © Patriot Viper

SSDs: Die ein Terabyte große System-SSD Patriot Viper VP4100 NVMe kommt dank PCI-Express-4.0-Anschluss auf rasante Transferraten von bis zu 5000 MB/s beim Lesen sowie 4400 MB/s beim Schreiben. Doppelt so viel zusätzlichen Speicherplatz stellt die SATA-SSD Patriot P210 2TB mit sequenziellen Datenraten von bis zu 520 MB/s zur Verfügung.

Patriot Viper VP4100 und P210

Netzteil: 850 Watt Dauerlast liefert das vollmodulare Cooler Master V850 Gold V2 White Edition mit zuschaltbarer semipassiver Lüftersteuerung. Der Stromspender ist “80 Plus Gold” zertifizierte, sodass das Netzteil bei halber Auslastung auf einen Wirkungsgrad von 92 Prozent kommt. Und dank der zehn Jahre Herstellergarantie ist auch eine lange Lebensdauer garantiert. Kleines Extra: Mit dem Cooler Master ATX 24 Pin 90° Adapter sorgen wir dafür, dass der Hauptversorgungsstrang des Netzteils fast vollständig in den Kabelmanagementbereich des Gehäuses wandert.

Cooler Master V Series V850 Gold V2 White Edition © Cooler Master



RGB-Beleuchtung: Noch mehr RGB-LEDs packen wir durch zwei Cooler Master MF120 Halo ARGB White Edition ins Gehäuse. Die adressierbarer Lüfter sind baugleich zu den Fans der AIO. Und damit wir den ganzen RGB-Bums auch an die Header des Mainboards anschließen können, verbauen wir noch den Cooler Master Addressable RGB LED Controller - das RGB-Orchester synchronisieren wir dann über die ASUS-Software Aura Sync .

Cooler Master MasterFan MF120 Halo White Edition © Cooler Master

Cooler Master Ultra White Gaming-PC & weitere Preise gewinnen:

Cooler Master Ultra White Gaming-PC: Die Hardware im Überblick

Komponente Produktname Preis 1) Gehäuse Cooler Master MasterCase H500P Mesh ARGB White Edition 150,00 € Prozessor Intel Core i7-11700K 360,00 € AIO Cooler Master MasterLiquid ML240 Illusion White Edition 110,00 € Grafikkarte Zotac Gaming GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition 869,00 € Mainboard Asus ROG Strix Z590-A Gaming WIFI 290,00 € RAM 2x Patriot Viper RGB Kit 16GB, DDR4-3200, weiß 180,00 € System-SSD Patriot Viper VP4100 1TB, NVMe 180,00 € Storage-SSD Patriot P200 2TB, SATA 185,00 € Netzteil Cooler Master V-Series V850 Gold V2 White Edition 850W 135,00 € Lüfter 2x Cooler Master MasterFan MF120 Halo White Edition 32,00 € Controller Cooler Master Addressable RGB LED Controller 40,00 € Gesamtpreis 2.531,00 €

1) Günstigstes Angebot im Preisvergleich (Stand: 6.08.2021)