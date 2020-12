Geschenk-Tipp: Mango – Die kleine rosa Raupe (Buch)

Jérémie Kaiser

Ein Kinderbuch mit Empfehlung des Bundesverband Kinderhospiz e.V. von unserem HELLMUT-Autor.

Unser Kollege und HELLMUT -Autor Jérémie Kaiser hat sein unterhaltsames und einzigartiges Kinderbuch Mango – Die kleine rosa Raupe in einer überarbeiteten Neuauflage veröffentlicht. Das perfekte Geschenk zu Weihnachten!

Als Buchempfehlung des Bundesverband Kinderhospiz e.V. und Teil der 7. KinderLiteraturtage in Karlsruhe (2016) ist das Kinderbuch für Groß und Klein jetzt wieder erhältlich.

Beschreibung:

Mango, die kleine rosa Raupe, fasst den Entschluss, in die Welt hinauszuziehen. Ihr Ziel: Sie will ihre Mutter finden. So beginnt für die kleine Raupe ein großes Abenteuer. Gemeinsam mit der Mücke Ramo macht sich Mango auf die Suche und entdeckt dabei fantastische Landschaften, findet neue Freunde und meistert Gefahren.

„Die kleine Raupe wusste nun, dass eine richtige Freundschaft wichtiger ist, als alle Schätze dieser Welt.“

