Gerüchte um Remakes von GTA Vice City und San Andreas

Neben „Grand Theft Auto 6“ könnte Rockstar Games aktuell auch an Neuauflagen von „Vice City“ und „San Andreas“ arbeiten.

Vergrößern Angeblich befinden sich Neuauflagen der ersten 3D-GTA-Ableger in Arbeit. © rockstargames.com

Während die Fans sehnsüchtig auf erste offizielle Details zu „Grand Theft Auto 6“ warten, machen auch Gerüchte um Neuauflagen alter GTA-Teile die Runde. So könnte Rockstar Games auch „GTA 3“, „GTA: Vice City“ oder „GTA: San Andreas“ mit verbesserter Grafik neu auflegen. Erstmals tauchten die Gerüchte auf GTA Forums auf. Einem vermeintlichen Insider zufolge, soll es in weniger als 90 Tagen handfeste Informationen geben. Fans hoffen daher auf eine Remaster-Collection der ersten drei 3D-Ableger von „Grand Theft Auto“. Auch wenn sich die Informationen nicht mit handfesten Informationen unterfüttern lassen, wurden in den Foren zu „GTA“ schon häufig offizielle Ankündigungen vorweggenommen.

Für Rockstar Games könnten sich die drei alten „GTA“-Teile tatsächlich anbieten, um die unbestimmte Wartezeit auf „Grand Theft Auto 6“ zu verkürzen. Die ursprünglich für Playstation 2, die erste Xbox und den PC veröffentlichten Spiele „GTA 3“, „GTA: Vice City“ und „GTA: San Andreas“ stellten die verfügbare Hardware damals vor große Herausforderungen. Auf aktuellen Konsolen oder dem PC könnten die Klassiker sicherlich deutlich schöner aussehen. Das Gameplay der alten „GTA“-Teile ist gut gealtert und somit auch heute noch attraktiv für Fans der Serie oder Spieler, die die früheren Teile bislang verpasst haben. Wer nicht auf die Neuauflagen warten möchte, kann alle drei Teile auch auf seinem Mobilgerät erleben. Für iOS und Android stehen die 3D-GTA-Ableger schon lange zur Verfügung, teilweise sogar mit grafischen Verbesserungen und einer höheren Auflösung. Die Bedienung erfolgt hierbei über den Touchscreen. Für eine optimale Steuerung sollte jedoch ein Gamepad mit dem Mobilgerät gekoppelt werden.

