Gerücht: Samsung Galaxy Watch 4 läuft mit WearOS

Denise Bergert

Aktuellen Mutmaßungen zufolge setzt Samsung bei seinen neuen Smartwatch-Modellen auf das Google-Betriebssystem WearOS.

Vergrößern Erscheint Samsungs neue Galaxy-Watch-Generation bereits im Juli? © Samsung

In den vergangenen Monaten gab es immer wieder Gerüchte um die neue Generation von Smartwatches aus dem Hause Samsung. Laut den Mutmaßungen könnte sich der südkoreanische Konzern dabei von seinem mobilen Betriebssystem Tizen verabschieden und auf Googles Wearables-Betriebssystem WearOS setzen. Das IT-Magazin Sammobile will nun nähere Details zu den neuen Samsung-Geräten erfahren haben.

Den Gerüchten zufolge wird Samsung in diesem Jahr drei neue Smartwatch-Modelle veröffentlichen. Die drei Geräte werden unter den Codenamen Wise, Fresh und Lucky entwickelt. Bei Wise handelt es sich um ein klassisches Modell mit drehbarem Bezel-Ring. Fresh und Lucky sind jeweils in Hinblick auf Sportler entwickelte Fitness-Smartwatches. Alle drei Geräte laufen mit Googles WearOS im Zusammenspiel mit Samsungs neuer Bedienoberfläche One UI 3.x. Samsung will den Mutmaßungen zufolge die gesamte Benutzeroberfläche überarbeiten und neue SmartThings-Funktionen hinzufügen. Ähnlich wie bei der Apple Watch soll es auch bei den Galaxy-Watch-4-Geräten ein Walkie-Talkie-Feature geben. Mit diesem können Nutzer kurze Nachrichten an ihre Freunde senden. Den Gerüchten zufolge könnten die neuen Smartwatches bereits im Juli enthüllt werden. Eine offizielle Ankündigung seitens Samsung steht jedoch noch aus.