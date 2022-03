Gerücht: RTX 3090 Ti noch im März, RTX 3070 Ti gestrichen

Sebastian Schenzinger

Neue Gerüchte aus dem Chiphell-Forum sprechen von einem Release der RTX 3090 Ti Ende März, die RTX 3070 Ti 16 GB wurde gestrichen.

Vergrößern Nvidia hat neben der RTX 3090 Ti auch die - viel günstiger - RTX 3050 vorgestellt © Nvidia

Als Nvidia die RTX 3090 Ti auf der CES Anfang des Jahres erstmals der Welt präsentierte , nannte der Hersteller zwar keinen konkreten Veröffentlichungstermin, dennoch galt ein Release Ende Januar als äußerst wahrscheinlich. Auf Nachfrage von The Verge Mitte Februar lautete die kurz und knappe Antwort: „Wir haben zur GeForce RTX 3090 Ti derzeit nichts Neues zu berichten“. Gemäß den neuesten Gerüchten sollen Probleme mit dem Videospeicher für die Verzögerungen gesorgt haben und der Release am 29. März erfolgen. Aus dem gleichen Leak geht hervor, dass Nvidia seine Arbeiten an einer Ausführung der RTX 3070 Ti (zu unserem Testbericht) mit 16 GB Videospeicher wohl eingestellt hat.

Release der RTX 3090 Ti wohl am 29. März

Nachdem Nvidia die RTX 3090 Ti auf der CES offiziell vorgestellt hat und weitere Informationen im Januar bekannt geben wollte, ist es erst einmal ruhig um die neue GPU geworden. Das neue Flaggschiff soll auf den Vollausbau des GA102-Grafikchips setzen, mit 10.752 Cuda-Cores, 84 RT-Einheiten und 336 Tensor-Kernen. Das entspricht einer Zunahme von 2,4 Prozent gegenüber der RTX 3090 (zu unserem Testbericht) . Des Weiteren soll die GPU durch eine Erhöhung der TGP von 350 auf 450 Watt 165 MHz höhere Taktraten erreichen und schnelleren GDDR6X Videospeicher mit 21 Gbps verbaut haben.

Letztgenannte Neuerung soll laut einem Post im Chiphell Forum der Grund für die Verzögerung des Release der RTX 3090 Ti sein. Für die RTX 3090 Ti setzt Nvidia wohl auf eine überarbeitete Version des PCB der RTX 3090 mit der Kennung PG136C. Diese Änderungen sind notwendig, um unter anderem den neuen PCIe Gen 5 Standard zu unterstützen. Dadurch wird sich die RTX 3090 Ti deutlich mehr von der RTX 3090 unterscheiden als ursprünglich angenommen und ebendiese Änderungen scheinen aufwendiger zu sein als von Nvidia wohl angenommen. Für die aktuellen Probleme scheint sich aber wohl der Videospeicher verantwortlich zu zeichnen, der bei bestimmten Szenarien für Abstürze sorgen soll und jetzt bei allen Karten ausgetauscht wird. In dem Forenpost ist neben der Problemursache auch ein ganz konkreter Release-Termin für die RTX 3090 Ti genannt worden, und zwar der 29. März.

RTX 3070 Ti mit 16 GB gestrichen

Von Nvidia nie offiziell angekündigt, war in den Gerüchten immer wieder die Rede von einer RTX 3070 Ti mit 16 GB Videospeicher als Gegenspieler für Intels kommende Arc A780 GPU , welche wohl auch mit 16 GB Videospeicher ausgestattet sein soll. Gemäß den neuesten Informationen soll die Entwicklung dieser Grafikkarte jedoch eingestellt worden sein.