Gerücht: Grand Theft Auto 6 wird angekündigt

Panagiotis Kolokythas

Derzeit macht das Gerücht die Runde, dass Rockstar Games in Kürze Grand Theft Auto VI vorstellen wird.

Vergrößern Rockstar Games konnte in den letzten Jahren über 110 Millionen Versionen von GTA 5 verkaufen. © rockstargames.com

Derzeit macht im Web das Gerücht die Runde, dass Rockstar Games noch am Mittwoch (25. März 2020) den neuesten Teil der GTA-Serie Grand Theft Auto VI enthüllen wird. Verwiesen wird dabei auf einen Thread auf 4Channel.org, in dem ein anonymer Insider erklärt, er habe diese Informationen von mehreren zuverlässigen Quellen aus der Gaming-Branche erhalten.

Demnach habe Rockstar Games folgenden Plan: Am 25. März 2020 wird man Grand Theft Auto VI zunächst offiziell vorstellen und binnen weniger Tage soll dann auch ein erster Trailer folgen. Das Setting: Vice City in den 1980er Jahren. Neben einem Einzelspieler-Modus soll es auch einen verbesserten Multispieler-Modus geben, also auch GTA Online soll ein Update erhalten. Im Online-Modus sollen die Spieler auch zum ersten Mal in der Rolle eines Polizisten spielen dürfen.

Als weiterer Hinweis für die bevorstehende Vorstellung von GTA VI wird gewertet, dass die Website gtavi.com im Gegensatz zu gtavii.com und gtaviii.com nicht mehr auf die Website von Rockstar Games umleitet wie noch vor ein paar Tagen.

Abzuwarten bleibt, was letztendlich an dem Gerücht dran ist. Andererseits wäre tatsächlich die Zeit für ein neues Grand-Theft-Auto-Spiel gekommen. Grand Theft Auto V erschien im Jahr 2013 zunächst für Xbox 360 und Playstation 3, ein Jahr später für Playstation 4 und Xbox One und dann schließlich im Jahr 2015 auch für den PC. Seitdem haben die Entwickler von Rockstar Games regelmäßig GTA Online aktualisiert und erweitert. Das Spiel hat sich im Laufe der Jahre über 100 Millionen Mal verkauft.



Verantwortlich für die Entwicklung der Grand-Theft-Auto-Reihe ist hauptsächlich Rockstar North, welches hierfür auch von den anderen Rockstar-Games-Studios unterstützt wird. Zuletzt erschien von Rockstar Games das Spiel Red Dead Redemption 2, für das Rockstar San Diego verantwortlich ist.