Gericht verhängt Todesstrafe wegen "Squid Game"

Hans-Christian Dirscherl

Ein Gericht in Nordkorea hat einen Mann zum Tode durch Erschießen verurteilt. Sein "Vergehen": Er hat die Netflix-Serie "Squid Game" in das Land geschmuggelt. Sieben Schüler, die sich die Serie angeschaut haben, müssen für Jahre in Arbeitslager. Sogar deren Lehrer werden hart bestraft.