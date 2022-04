Gericht bestätigt: BSI darf vor Kaspersky warnen

Hans-Christian Dirscherl

Das BSI darf vor Virenschutz-Software von Kaspersky warnen. Das hat jetzt ein deutsches Gericht entschieden.

Vergrößern Eugene Kaspersky © Alexey Smyshlyaev/Shutterstock.com

Erfolg für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): Das Verwaltungsgericht Köln hat bestätigt (Az.: 1 L 466/22), dass das BSI vor Virenschutzsoftware von Kaspersky warnen darf ( das BSI hatte diese Warnung gegenüber der PC-WELT ausdrücklich wiederholt ). Damit hat das Gericht zugleich den Eilantrag eines in Deutschland ansässigen Unternehmens aus der Kaspersky-Gruppe abgelehnt.

Alternativen zu Kaspersky: Die besten Antivirus-Tools im Test



Die Kaspersky Labs GmbH, die Virenschutzprodukte des russischen Herstellers vertreibt, hatte am 21. März 2022 den Erlass einer einstweiligen Anordnung auf Unterlassung und Widerruf der Warnung des BSI beantragt. Kaspersky begründete seinen Antrag damit, dass es sich bei der Warnung des BSI „um eine rein politische Entscheidung ohne Bezug zur technischen Qualität der Virenschutzsoftware" handeln würde. Kaspersky betonte, dass „eine Sicherheitslücke im Sinne einer bekannt gewordenen technischen Schwachstelle nicht vorliege. Anhaltspunkte für eine Einflussnahme staatlicher Stellen in Russland auf Kaspersky bestünden ebenfalls nicht“ - behauptet Kaspersky, das nicht nur von einem russischen Unternehmerpaar gegründet wurde und von einem russischen IT-Experten, nämlich Eugene Kaspersky, geführt wird, sondern seinen Hauptsitz in Moskau hat.

So begründet Gericht seine Entscheidung

Das Gericht sieht die Lage aber anders als Kaspersky und betont: „Der Gesetzgeber habe den Begriff der Sicherheitslücke, die das BSI zu einer Warnung berechtige, weit formuliert. Virenschutzsoftware erfülle aufgrund der weitreichenden Berechtigungen zu Eingriffen in das jeweilige Computersystem grundsätzlich alle Voraussetzungen für eine solche Sicherheitslücke.“

Um den Einsatz einer solchen Software trotzdem zu empfehlen, sei ein hohes Maß an Vertrauen in der Unternehmen erforderlich. Ist dieses Vertrauen nicht mehr gegeben, dann stelle das faktisch eine Sicherheitslücke dar. Das Gericht fährt fort:

„Dies (dass kein Vertrauen mehr in das Unternehmen besteht, Anm. der Red.) sei bei Kaspersky derzeit der Fall. Das Unternehmen habe seinen Hauptsitz in Moskau und beschäftige dort zahlreiche Mitarbeiter. Angesichts des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der auch als 'Cyberkrieg' geführt werde, sei nicht hinreichend sicher auszuschließen, dass russische Entwickler aus eigenem Antrieb oder unter dem Druck anderer russischer Akteure die technischen Möglichkeiten der Virenschutzsoftware für Cyberangriffe auch auf deutsche Ziele ausnutzen. Ebenso wenig könne davon ausgegangen werden, dass sich staatliche Akteure in Russland in rechtsstaatlicher Weise an Gesetze halten werden, nach denen Kaspersky nicht zur Weitergabe von Informationen verpflichtet sei. Außerdem habe die massive Beschränkung der Pressefreiheit in Russland im Zuge des Kriegs mit der Ukraine gezeigt, dass entsprechende Rechtsgrundlagen schnell geschaffen werden können.“

Das Gericht fährt fort:

„Die von Kaspersky angeführten Sicherheitsmaßnahmen böten keinen ausreichenden Schutz gegen eine staatliche Einflussnahme. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass in Russland ansässige Programmierer auf die in Rechenzentren in der Schweiz gespeicherten Daten europäischer Nutzer zugreifen können. Eine permanente Überwachung des Quellcodes und von Updates erscheine demgegenüber wegen der Datenmengen, der Komplexität der Programmcodes und der notwendigen Häufigkeit von Updates praktisch unmöglich.“

Gegen den Beschluss kann Kaspersky Beschwerde einlegen, über die dann das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheiden würde.

USA setzt Kaspersky auf schwarze Liste

Eugene Kaspersky kritisiert BSI: Angriff auf deutsche Verbraucher

Eintracht Frankfurt wirft Kaspersky als Sponsor raus