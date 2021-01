Geoblocking auf Steam: EU verhängt hohe Strafe

Panagiotis Kolokythas

Die EU-Kommission hat eine Strafe in Millionenhöhe gegen Valve und Publisher verhängt. Der Grund: Geoblocking auf Steam.

Vergrößern EU-Kommission verhängt Strafgelder wegen Geoblocking auf Steam © Valve / Steam

Die Europäische Kommission hat gegen Valve - als Publisher und auch Betreiber der Online-Spieleplattform "Steam" - und gegen fünf Spiele-Publisher eine Strafe in Höhe von 7,8 Millionen Euro ausgesprochen. Wie die Kommission am Mittwoch mitteilt, haben die sechs Unternehmen gegen die EU-Kartellvorschriften verstoßen. Betroffen sind neben Valve die Publisher Bandai Namco, Capcom, Focus Home, Koch Media und ZeniMax.

Durch Einsatz der Geoblocking-Technik hätten die sechs Unternehmen den "grenzüberschreitenden Verkauf bestimmter PC-Videospiele" für Nutzer innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums eingeschränkt. Insgesamt müssen die fünf Publisher daher über 6 Millionen Euro als Strafe zahlen. Deren jeweilige Strafe wurde reduziert, weil die Unternehmen mit der EU-Kommission kooperierten. Die Strafe gegen Valve wurde dagegen auf 1,6 Millionen Euro festgesetzt, weil sich, so heißt es, "Valve entschied (...), nicht mit der Kommission zusammenzuarbeiten".

Konkret geht es darum, dass Valve und die Publisher die betroffenen Spiele aufgrund der in den EU-Ländern herrschenden unterschiedlichen Kaufkraft zu unterschiedlichen Preisen anbieten wollten. Um also etwa zu verhindern, dass ein Spieler aus dem EU-Land A ein Spiel aus dem EU-Land B für Steam erwirbt, weil es dort günstiger als in seinem eigenen Land erhältlich ist, um es dann aber in seinem Land zu aktivieren und zu spielen.



Die Strafe diene dazu, so Margrethe Vestager, Exekutiv-Vizepräsidentin der Kommission, die Spielanbieter daran zu "erinnern", dass es den Unternehmen nach dem EU-Wettbewerbsrecht untersagt sei, den grenzüberschreitenden Verkauf vertraglich zu beschränken. Solche Praktiken würden schließlich verhindern, dass die Verbraucher in Europa von den Vorteilen des digitalen Binnenmarktes profitieren und sich innerhalb der gesamten EU das für sie beste Angebot aussuchen können.

Verstager verweist darauf, dass mehr als die Hälfte aller Menschen in Europa Videospiele spielen und der Videospiele-Markt in Europa mit einem Marktvolumen von mehr als 17 Milliarden Euro floriere.

Konkret habe die EU-Kommission aber festgestellt, dass Valve und einzelne Publisher aufgrund bilateraler Vereinbarungen durch Geoblocking-Praktiken "bestimmter PC-Videospiele außerhalb bestimmter Gebiete den EWR-Markt abschotteten und damit gegen das EU-Kartellrecht verstießen."

So seien bestimmte Steam-Schlüssel etwa in der Zeit von September 2010 bis Oktober 2015 nicht außerhalb der Länder Tschechien, Polen, Ungarn, Rumänien, der Slowakei, Estland, Lettland und Litauen in anderen EU-Ländern nutzbar gewesen. Zwischen März 2007 und November 2018 seien außerdem durch entsprechende Vereinbarungen zwischen Valve und den Publishern, aufgrund von Geoblocking diverse PC-Spiele nicht überall innerhalb der EU aktivierbar und damit verfügbar gewesen.