Geniales Video: Strafzettel für Sturmtruppen & Darth Vader kauft ein

Hans-Christian Dirscherl

Die Kantonspolizei Bern hat ein geniales Weihnachts-Video veröffentlicht: Mit falschparkenden Sturmtruppen und einem Darth Vader mit Weihnachtseinkäufen.

Vergrößern Geniales Video: Strafzettel für Sturmtruppen & Darth Vader kauft Geschenke ein. © youtube.com/watch?v=bOIFvNzd8Kg

Die Kantonspolizei Bern hat ein knapp über drei Minuten langes und ausgesprochen witziges Weihnachts-Video auf Youtube veröffentlicht, das schnell Kult werden könnte. Bis jetzt wurde es knapp über 100.000 Mal aufgerufen und die Kommentare der Youtube-Nutzer fallen fast schon euphorisch aus. Darum geht es in dem Video:

Die Kantonspolizisten Limacher und Moser sind gerade mit erkennbar unterschiedlicher Motivation bei der Überprüfung eines potenziellen Falschparkers zu Gange. Als plötzlich imperiale Sturmtruppen ihren Raumgleiter völlig verkehrswidrig mitten in Bern parken. Die beiden Beamten fackeln nicht lange und schreiten zur Tat: Die Falschparker aus dem All müssen weg.

Doch die erste Kontaktaufnahme verläuft für die Schweizer Polizisten unerfreulich, die Sturmtruppen legen – wie sie es nun einmal gewohnt sind - ihre Laserwaffen auf die Beamten an. Da hat einer der beiden die rettende Idee – welche das ist, sehen Sie im Video. Ein Tipp: Obi-Wan Kenobi wandte diese Methode in Star Wars IV "Krieg der Sterne - eine neue Hoffnung" ebenfalls an.

Ergebnis: Die Sturmtruppen sehen ein, dass sie falsch geparkt haben und ziehen ab. Nicht ohne vorher noch einen Strafzettel zu kassieren. Sichtlich zufrieden blicken die beiden wackeren Parkraumverteidiger den abziehenden Imperialen hinterher – bis sie ein lautes asthmatisches Schnaufen hinter sich hören…

Das Video mit absolutem Kultpotenzial sehen Sie hier auf Youtube. Viel Spaß.

Vergrößern Wer schnauft da? © youtube.com/watch?v=bOIFvNzd8Kg

