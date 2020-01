Genial: Detailreichstes Video von unserer Sonne

Hans-Christian Dirscherl

So genau haben Sie unsere Sonne noch nie gesehen. Ein neues US-Teleskop hat ein Video von der Sonne aufgenommen, das detailreicher als jede andere Aufnahme zuvor ist.

Vergrößern Genial: Neues Teleskop macht detailreichstes Video von unserer Sonne © nso.edu/press-release/inouye-solar-telescope-first-light/

So nah ist noch kein Mensch unserer Sonne gekommen. Bildlich gesprochen. Denn ein Video eines erst im Dezember 2019 in Betrieb genommenen Sonnenteleskops zeigt die Oberfläche des Energielieferanten unseres Sonnensystems so detailliert wie keine andere Aufnahme zuvor.

Besagtes Teleskop steht auf Maui, einer Nebeninsel von Hawaii, auf dem Vulkan Haleakalā. Es handelt sich um das Daniel K. Inouye Solar Telescope. Dieses Teleskop soll das derzeit größte und leistungsfähigste Teleskop zur Beobachtung der Sonne sein. Es wird zwar erst im Sommer 2020 komplett fertig gestellt, doch bereits jetzt hat es ein faszinierendes Foto beziehungsweise Video von der Oberfläche der Sonne geliefert. Denn dieser Weltraumspäher hat ein Video von unserer Sonne mit der derzeit höchsten Auflösung gemacht. Die US-Nachrichtenseite The Verge erinnert die darauf erkennbare Oberflächenstruktur der Sonne an aufplatzendes Popcorn.

Für den kurzen jetzt veröffentlichten Videoclip filmte das Teleskop die Sonne insgesamt zehn Minuten lang mit einer Wellenlänge von 705nm. Die wie Popcorn aussehenden Zellen oder Bläschen scheinen sich regelrecht aufzublasen. Dabei handelt es sich um Plasma, das wegen seiner Hitze aus der Sonne aufsteigt, abkühlt und sich dann wieder zurück sinkt.

Um sich die Größenverhältnisse vor Augen zu halten: Jedes „Korn“ entspricht in etwa der Größe des US-Bundesstaats Texas. Auf dem Foto lassen sich Strukturen erkennen, die nur 30 Kilometer groß sind. Das Video zeigt insgesamt eine Fläche von 19.000 x 10.700 km Größe.

Sie können das Video hier sehen

Ab Sommer 2020 soll das neue Teleskop intensiv das Magnetfeld der Sonne erforschen. Damit wollen die Astronomen mehr über das Verhalten der Sonne und über die Sonnenstürme erfahren.