Genial: Antikes Olympia, Abu Simbel und Welterbestätten virtuell besichtigen

Sie können das Kolosseum, die Pyramiden und den Yosemite Nationalpark am PC erkunden. Außerdem gibt es einen virtuellen Rundgang durch den großen Tempel Ramses’ II. in Abu Simbel. Mit Hilfe von Microsoft gibt es nun auch eine beeindruckende 3D-Rekonstruktion des antiken Olympia.

Vergrößern Auch den berühmten Zeus-Tempel von Olympia können Sie sowohl von außen als auch von innen erkunden. Microsoft macht es möglich. © olympiacommongrounds.gr

Sie haben wegen Corona und den damit verbundenen Einschränkungen keine Lust auf eine Urlaubsreise? Wollen aber trotzdem Sehenswürdigkeiten erkunden? Kein Problem!

1. Welterbestätten mit Google erkunden

Google hatte bereits im April 2021 „ Google Arts & Culture “, seine virtuelle Sammlung von Sehenswürdigkeiten, um zahlreiche Unseco-Welterbestätten („Unesco World Heritage Sites“) erweitert. Sie können zum Beispiel das Kolosseum in Rom, die Pyramiden von Gizeh (in deren Nähe das gigantische neue „Große Ägyptische Museum“ entstanden ist), das Taj Mahal oder auch den Yosemite Nationalpark ganz bequem am Computer besichtigen.

Sie finden Googles Zusammenstellung der Welterbestätten hier. Sie finden dort Städte, heilige Stätten, Naturdenkmäler und natürlich auch viele historische Baudenkmäler. Außerdem hat Google eine Top-10 der Must-see Unesco-Welterbestätten zusammengestellt.

Die Unesco Welterbeliste umfasst derzeit 1154 Stätten in 167 Ländern, deren vollständige Liste Sie auf dieser offiziellen Seite einsehen können. Sie besteht aus Kulturdenkmälern und aus Naturstätten beziehungsweise aus Kombinationen aus beiden. Die deutschen Vertreter auf dieser Liste finden Sie hier.

2. Das antike Olympia virtuell erkunden - mit Hilfe von Microsoft

Das griechische Ministerium für Kultur und Sport hat zusammen mit Microsoft eine virtuelle Ansicht des antiken Olypmpia veröffentlicht. Sie können nun 3D-Rekonstruktionen der antiken Sportstätten und Heiligtümer bequem am Rechner erkunden, sich dazu Informationen anzeigen lassen und auch die olympischen Spiele der Antike kennen lernen. Sie stehen dann also beispielsweise auf der antiken Stadion-Bahn oder im Inneren des Zeus-Tempels und bewundern die imposante Zeusstatus, die der antike Bildhauer Phidias geschaffen hat. Falls Sie sich die Monumente nicht einzeln anschauen wollen, können Sie auch einfach die beeindruckende Video-Tour starten.

Extrem gelungen finden wir die Möglichkeit die antike Spielstätte danach erkunden zu können, an welchem der fünf Wettkampftage wo welche Wettkämpfe und religiöse Aktivitäten stattgefunden haben. Sie klicken also beispielsweise auf Tag 3 und die Karte zeigt Ihnen nur die Aktivitäten an, die am dritten Tag des Olympischen Spiele stattfanden.

Hier können Sie das antike Olympia erkunden



3. Ramses-Tempel in Abu Simbel virtuell besichtigen

Nicht von Google, sondern vom Tourismus- und Antikenministerium Ägypten stammt ein faszinierender virtueller Rundgang durch den großen Tempel von Abu Simbel, den einst Pharao Ramses II. erbauen ließ und der natürlich ebenfalls zum Unesco-Welterbe gehört. Der Tempel kann über diese Seite virtuell und interaktiv besichtigt werden. Sie können den Tempel selbst erkunden oder aber über „Play“ (das zweite Symbol links unten) den Tempelkomplex auf einer mehrminütigen Reise vorgeführt bekommen. Zudem können Sie sich den Grundriss anzeigen lassen. Ein absoluter Leckerbissen für Ägyptenfans.

Den kleineren der beiden Tempel von Abu Simbel (für Nefertari, die Ehefrau von Ramses II.) können Sie über diese Animation übrigens nicht erkunden. Die Originale der beiden Tempel befinden sich heute nicht mehr am ursprünglichen Baustandort, sondern wurden in den 1960er Jahren in einer spektakulären Versetzaktion verlegt, um nicht im Wasser des durch den Assuan-Staudamm angestauten Nassersees zu versinken.

