Hans-Christian Dirscherl

Die „Individualprognose“ von Polizisten reicht aus, damit Sportfans in einer bisher wenig bekannten Datenbank der Bayerischen Polizei landen. Die Betroffenen erfahren davon nichts.

Vergrößern Geheime Polizei-Datenbank erfasst Fußball-Fans © anahtiris/Shutterstock.com

Eine Datenbank der Bayerischen Polizei sorgt für Unruhe unter Fußball-Fans. In der Datenbank sammelt die Bayerische Polizei Daten von Fans, die der Polizei in verschiedener Weise aufgefallen sind. Das Bayerische Innenministerium bestätigte die Existenz dieser Datenbank in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordneten Maximilian Deisenhofer und Katharina Schulze. Sie können die vollständige Antwort des Bayerischen Innenministeriums hier und hier nachlesen.

„EASy Gewalt und Sport“

Die polizeiliche Datenbank trägt die Bezeichnung „EASy Gewalt und Sport“. Sie existiert laut Innenministerium seit dem 24.1.2020. Technisch verantwortlich ist das Bayerischen Landeskriminalamt. Den Zweck der Datei gibt das Innenministerium folgendermaßen an: „Der Zweck der polizeilichen Datei ist die Sammlung, Auswertung, Zusammenführung und Bearbeitung bereits vorhandener relevanter personenbezogener Erkenntnisse zur Unterstützung polizeilicher Aufgaben im Zusammenhang mit Störungen im Phänomenbereich Sport“.

Und weiter: „Zielrichtung ist die Herstellung von Zusammenhängen innerhalb von bzw. zwischen phänomentypischen Szenen im Hinblick auf gewaltbereite Gruppen, um dadurch gezielte polizeiliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr initiieren zu können. Weiterhin werden mittels der Datei Personen identifiziert, welche wiederholt im Zusammenhang mit Sportveranstaltungen durch Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren in Erscheinung treten.“

Konkret können Personen in der Datenbank landen, die Gewalttaten gegen Menschen oder Sachen begehen oder sich mit anderen Personen zusammenschließen, um „friedensstörende“ Handlungen vorzunehmen. Ebenso landet möglicherweise in der Datenbank, wer gewaltverherrlichende, fremdenfeindliche oder extremistische Handlungen vornimmt. Aber auch Graffiti-Sprayer können darin erfasst. Das Mitführen von Waffen, pyrotechnischen Gegenständen oder das Vermummen könnte ebenfalls zur Aufnahme in diese Datenbank führen. Wer polizeilich wegen Bedrohung oder Beleidigung oder Nötigung erfasst wird, landet vielleicht ebenfalls in der Datenbank.

Individualprognose von Polizisten entscheidet

In der Datenbank landen nicht nur Personen, die in Bayern polizeilich erfasst werden, sondern aus dem gesamten Bundesgebiet und sogar von außerhalb des „Geltungsbereichs des Grundgesetzes“. Um in der Datenbank erfasst zu werden, muss nicht ein einziger relevanter Sachverhalt vorliegen, sondern es wird dafür eine "Individualprognose" erstellt. Eine rechtskräftige Verurteilung und selbst polizeiliche Ermittlungen sind also nicht Voraussetzung dafür, dass man in dieser Datenbank landet und man wird auch nicht informiert, dass man von der Datenbank erfasst worden ist.

Die Dauer der Speicherung in der Datenbank variiert zwischen 2 und 10 Jahren (10 Jahre nur für für verurteilte Erwachsene).



Vor allem Anhänger des 1. FC Nürnberg, 1860 München, FCB und Jahn Regensburg

Erfasst werden Vorgänge aus dem Bereich Sport, insbesondere von den Sportarten Fußball und Eishockey. Aktuell sind 1664 Personen erfasst. Die meisten davon gehören in das Umfeld der Vereine 1. FC Nürnberg, TSV 1860 München und FC Bayern München. Der SSV Jahn Regensburg liegt mit 160 erfassten Personen auf dem vierten Rang in der Datenbank.

Sie können ein Auskunftsersuchen stellen, um zu erfahren, ob Sie in der Datenbank erfasst sind. Das Fanprojekt Regensburg hat hierfür ein Anfragsformular zum Download bereitgestellt.

Die oben beschriebene Datenbank „EASy Gewalt und Sport“ (EASy GS) existiert neben der schon länger bekannten Datenbank „Datei Gewalttäter Sport“ (DGS).