Geforce-Treiber: DLSS und Boost für mehr Leistung

Michael Söldner

Mit dem Geforce Game-Ready-Treiber in Version 466.11 bietet Nvidia mehrere neue Funktionen für mehr Performance.

Vergrößern Die Leistung soll durch den neuen Game-Ready-Treiber weiter optimiert werden. © nvidia.com

Nvidia hat eine neue Version des Game-Ready-Treibers für Geforce-Grafikkarten veröffentlicht. Version 466.11 hat dabei gleich mehrere Neuerungen im Gepäck, die die Spieleperformance steigern sollen. Wer eine RTX-GPU besitzt, kann sich zum Beispiel im Spiel „Mortal Shell“ über eine bis zu 130 Prozent höhere Leistung in 4K-Auflösung freuen. Verantwortlich dafür ist das DLSS-Feature, welches sich in den Spiele-Optionen findet. Auch Spieler von „Valorant“ können sich durch Nvidia Reflex auf höhere Bildraten einstellen. Der zuschaltbare Boost-Modus soll die Latenzen im Spiel um bis zu 16 Prozent reduzieren. Darüber hinaus hat Nvidia mit dem neuesten Treiber für Geforce-Karten die Liste der mit der G-Sync-Technik kompatiblen Bildschirme um mehrere Modelle von MSI und LG erweitert. G-Sync sorgt dafür, dass der Monitor sich an die von der Grafikkarte erreichbare Bildrate anpasst. Dadurch kommt es seltener zu Tearing, also einem Zerreißen des Bildes bei schnellen Drehungen.

Darüber hinaus soll der Game-Ready-Treiber in der Version Version 466.11 frühere Probleme beheben, darunter eine niedrige Bildrate in „Supreme Commander“ und „Supreme Commander 2“. Auch falsche Farben auf bestimmten Displays nach dem Booten von Windows sollen der Vergangenheit angehören. Einige Bugs bleiben unter Windows 10 aber weiterhin bestehen: So kommt es in bestimmten Regionen von „WoW Shadowlands“ weiterhin zu Bildflackern. Bei aktiviertem Rauch kann „Batman Arkham Knight“ abstürzen. Auch bei Youtube kann Bildstottern auftreten, wenn auf der Website gescrollt wird. Dennoch sollten Geforce-Besitzer die neuesten Treiber installieren. Die erhöhte Bildrate sollte die oben genannten Bugs aufwiegen.

