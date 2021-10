Geforce-Treiber 496.49: GTA Trilogy, Forza und AoE 4

Michael Söldner

Mit der neuen Version des Geforce-Treibers in der Version 496.49 bereitet Nvidia Grafikkarten auf neue Spiele vor.

Vergrößern Besitzer von Nvidia-Grafikkarten sollten den neuen Treiber zeitnah installieren. © nvidia.com

Der neue Geforce-Treiber 496.49 WHQL steht ab sofort für alle Besitzer von Nvidia-Grafikkarten zum kostenlosen Download bereit. Der Treiber sorgt für die Unterstützung vieler kommender und gerade erschienener Titel. Darunter befinden sich „Age of Empires 4“, die erst kürzlich angekündigte „GTA Trilogy“, das Rennspiel „Forza Horizon 5“ sowie der Ego-Shooter „Call of Duty: Vanguard“. Insgesamt werden neun Spiele mit der „Game-Ready“-Plakette versehen. Das bedeutet, dass Spieler passende Voreinstellungen finden, die zu ihrer Grafikkarte und dem jeweiligen Spiel passen.

Gerüstet für kommende Spiele

Ebenfalls unterstützt wird das heute erschienene „Guardians of the Galaxy“ von Square Enix. Der Titel unterstützt neben Raytracing auch DLSS. Durch den neuen Treiber genügt bereits eine RTX 2060, um in Full-HD-Auflösung mit niedrigen Details und Raytracing auf hoher Stufe zu spielen. Wer über eine RTX 3070 verfügt, kann sogar in 1440p mit hohen Details spielen. Daneben bereitet der neue Game-Ready-Treiber den eigenen Rechner auf kommende Spiele wie „Battlefield 2042“, „Jurrasic World Evolution 2“, „Riders Repbublic“ oder „Chivalry 2“ vor. Entsprechend sind Nvidia-Nutzer mit dem Geforce-Treiber 496.49 WHQL gut gerüstet für die Spiele, die noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Es fehlen jedoch noch der „Landwirtschafts Simulator 22“ sowie „Halo Infinite“. Bei beiden Spielen ist AMD der bevorzugte Technikpartner der Entwickler.

Geforce Experience bekommt Update

Über die Software Geforce Experience stehen nach dem Update zudem optimale Settings für „Crysis 2 und 3 Remastered“, die Unterstützung für sechs neue G-Sync-Monitore sowie Bugfixes für „Doom 3 BFG“ sowie „The Division 2“ zur Verfügung. Der kostenlose Download findet sich über diesen Link:

Geforce-Treiber 496.49 kostenlos bei Nvidia herunterladen