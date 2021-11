Geforce RTX 40: Darf angeblich bis zu 550 Watt verbrauchen

Michael Söldner

Die neuen Grafikkarten der RTX-40-Generation von Nvidia sollen bis zu 550 Watt aus dem Netzteil ziehen dürfen.

Vergrößern Schon die RTX-30-Generation benötigt relativ viel Energie. © nvidia.com

Grafikkarten werden mit jeder Generation leistungsfähiger. Durch neue Fertigungstechniken lässt sich der Stromhunger zwar etwas im Zaum halten, doch häufig steigt der Stromverbrauch der Grafikkarten dennoch weiter an. Auch Nvidias neue Geforce-Grafikkarten-Generation „Lovelace“ könnte aktuelle Netzteile auf eine harte Probe stellen. Neuen Gerüchten zufolge soll Nvidia den RTX-40-Karten eine TDP von bis zu 550 Watt zugestehen. Dies gelte primär für das Topmodell, welches voraussichtlich in Form der Geforce RTX 4090 erscheinen dürfte. Wer den Lovelace-Chip also im Vollausbau einsetzen möchte, benötigt voraussichtlich ein sehr starkes Netzteil.

Strom gegen Performance

Im Gegenzug dürfte die Performance der Karte die der Vorgängergeneration deutlich übertreffen. Im Falle der RTX 4090 sei eine Verdoppelung der Performance durchaus möglich. Noch müssen sich Spieler aber gedulden: Voraussichtlich erst im Oktober 2022 will Nvidia seine neue Grafikkarten-Generation vorstellen. Im Gegensatz zu Intel wolle Nvidia dabei nicht auf Multi Chip Module setzen, sondern weiterhin am monolithischen Ansatz festhalten.

Starke Konkurrenz

Für den gleichen Zeitraum wird allerdings auch AMDs neue Grafikkarten-Generation auf Basis der RDNA-3-Technologie erwartet. Intel könnte Ende 2022 bereits mit der zweiten Arc-Generation nachziehen. Nvidia stünde also einmal mehr unter Druck und müsste eine erschwingliche Grafikkarte mit konkurrenzfähiger Leistung anbieten. Ob sich bis Ende 2022 der aktuelle Chip-Mangel wieder normalisiert hat, bleibt ebenfalls abzuwarten. In den letzten Monaten waren Grafikkarten von Nvidia und AMD nur zu deutlich höheren Preisen verfügbar als vom Hersteller angedacht. Teilweise waren bestimmte Modelle auch dauerhaft nicht im Handel zu finden.



