Geforce RTX 3090 Ti jetzt im Handel - ab 2.249 Euro

Panagiotis Kolokythas

Die Geforce RTX 3090 Ti ist bei ersten Händlern gelistet. Zum stolzen Preis ab 2.249 Euro.

Erste Händler in Deutschland bietet die neue Nvidia Geforce 3090 Ti Founders Edition ab heute zum Kauf an. Wie etwa Notebooksbilliger.de hier für stolze 2.249 Euro (plus Versandkosten). Die neue RTX-Grafikkarte wird dort als "sofort ab Lager" verfügbar gelistet. ( Update: Das Angebot ist schon nicht mehr verfügbar, dafür gibt es bei Notebooksbilliger.de diese Karten ab 2.299 Euro mit dem Hinweis: "Liefertermin noch unbestimmt")



Bei Geizhals.at finden sich ebenfalls schon Einträge von ersten Händlern, die die RTX 3090 Ti von Herstellern wie MSI zu einem Preis ab - aktuell - 2.379 Euro anbieten, aber lieferbar sind sie dort nicht.

Alternativen:

Geforce RTX 3090 Ti (diverse Hersteller) ab 2.249 Euro bei Caseking.de

Geforce RTX 3090 Ti (diverse Hersteller) ab 2.199 Euro bei Proshop.de

Geforce RTX 3090 Ti Founder Edition im Nvidia Online-Shop für 2.249 Euro (nicht verfügbar)

Nvidia hatte die Geforce RTX 3090 Ti bereits Anfang Januar auf der CES 2022 offiziell angekündigt, worüber wir auch hier berichteten. Das neue Flaggschiff setzt auf den Vollausbau des GA102-Grafikchips und besitzt 10.752 Cuda-Cores, 84 RT-Einheiten und 336 Tensor-Kernen. Das entspricht einer Zunahme von etwa 2,5 Prozent gegenüber der RTX 3090 ( zu unserem Testbericht ).

Die ursprüngliche RTX 3090 wurde nur sehr geringfügig von ihrem maximalen Potenzial heruntergeschraubt, sodass Nvidia hier nicht viel Spielraum hatte. Die 10.752 CUDA-Kerne der Ti sind nur ein paar hundert mehr als die 10.496, die in der RTX 3090 zu finden sind, und der massive 24-GB-Speicherpuffer ist nach wie vor gigantisch groß. Dennoch hat der GDDR6X-Speicher einen soliden Geschwindigkeitsschub erhalten, der von den bereits beeindruckenden 18 Gbps auf atemberaubende 21 Gbps ansteigt. Der entsprechende Sprung in der Gesamtbandbreite wird zweifelsohne spürbare Vorteile bei speichergebundenen 4K-Spielen und Inhaltserstellungsaufgaben bieten. Die Taktraten wurden ebenfalls erhöht, und zwar von 1.700 MHz Boost-Geschwindigkeit bei der 3090 auf 1.860 MHz bei der 3090 Ti.

Hier alle Daten zur Geforce RTX 3090 Ti im Vergleich zu den bisher erhältlichen RTX-3000er-Modellen: