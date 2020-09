René Resch

Nutzer der neuen Geforce-RTX-3080-Karten haben mit Abstürzen zu Kämpfen. Probleme machen dabei billige Komponenten auf den Karten.

Vergrößern Geforce RTX 3080: Nutzer kämpfen mit Abstürzen © Nvidia

Besitzer von verschiedenen Custom-Karten der neuen GTX 3080 berichten vermehrt über Abstürze in Spielen, darunter Nutzer in Foren von LinusTechTips, Overclockers.co.uk, Nvidia oder ComputerBase.



So boosten die Karten in Spielen bis auf 2040 MHz, was in Default Settings deutlich zu hoch ist – die Spiele crashen daraufhin. Bei den Betroffenen Karten handelt es sich um die MSI Geforce RTX 3080 OC sowie die RTX 3080 Trinity von Zotac.

Billige Komponentenwahl einiger Hersteller

Auch die Webseite igor’sLAB befasste sich mit den Abstürzen und schaute sich dazu verschiedene Karten an. Dabei geht die Seite von einer „falschen Komponentenwahl“ bei einigen Herstellern aus. So werden etwa anders als die Founders-Edition von Nvidia einige Custom-Karten, wie etwa Zotacs Trinity-Variante mit sogenannten „Conductive Polymer Tantalum Solid Capacitors“ (POSCAPs) ausgestattet. Die Founders-Edition von Nvidia setzt dabei auf hochwertigere MLCC-Gruppen aus 10 Einzelkondensatoren und auch Karten von Asus wie die Geforce RTX 3080 TUF Gaming OC setzt auf ein Design mit MLCC-Gruppen, ist dabei sogar mit 12 Spannungswandlerkreisen ausgestattet.

Nach Ansicht der Seite, stehen die günstigeren POSCAPs dabei im Verdacht, mit den hohen Boost-Taktraten Instabilitäten aufzuweisen. Mit dem Thema befasste sich auch der Hardware-Youtuber "JayzTwoCents" in einem ausführlichen Youtube-Video:

Negatives Offset schafft Abhilfe

Die Frage nach dem zu hohen Boost-Takt bleibt allerdings weiterhin bestehen. Dies könnte Nvidia unter Umständen mit einem Treiberupdate beheben. Besitzer der Karten haben sich in der Zwischenzeit selbst geholfen und betreiben die Karte mit einem negativen Offset von rund 100 Mhz. Mithilfe des Tools MSI Afterburner 4 können die Taktraten der Ampere-Karten mühelos angepasst werden.

Ausführlicher Test der neuen Nvidia-Ampere-Karten

Ausführliche Informationen und technische Details zu den neuen Geforce-Karten RTX 3070, 3080 und 3090 von Nvidia erhalten Sie in unserem großen PC-WELT-Artikel:

