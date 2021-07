Geforce RTX 3080 & Co.: Hier sofort und zu "günstigen" Preisen kaufen

René Resch, Sebastian Schenzinger

Die Lage um die GeForce RTX und Radeon RX GPUs verbessert sich langsam aber stetig und die Grafikkarten werden immer günstiger. Wir haben die besten Angebote für Sie herausgesucht.

Vergrößern Hier erhalten Sie Geforce RTX 3080 & Co. sofort und zu verhältnismäßig günstigen Preisen. © ASUS

Die Preise für Grafikkarten stabilisieren sich so langsam endlich, aber das nach wie vor geringe Angebot sorgt dafür, dass GPUs wie etwa die Nvidia-Karten Geforce RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 und weitere Grafikkarten immer noch schwer zu finden sind. Hin und wieder tauchen aber gute Deals auf. Wir haben die derzeit besten Angebote für Sie herausgesucht.

Echte Schnäppchen brauchen Sie in der aktuellen Lage natürlich noch nicht zu erwarten. Oftmals müssen Sie nach wie vor den Faktor 1,5 auf die UVP der Hersteller drauf rechnen. Im Vergleich zu den letzten Wochen, in denen GPUs nur für die dreifache UVP angeboten worden sind, ist das aber definitiv eine deutliche Verbesserung. Leider sind in den Preisvergleichen immer wieder Angebote gelistet, die nach einem Klick zum Händler sich dann als nicht verfügbar oder deutlich teurer herausstellen. Um Ihnen die Recherche zu ersparen, haben wir Ihnen die besten Angebote aufgelistet.



Geforce RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 & Co. - Die besten Deals

RTX 3060 (UVP von 329 Euro)

Asus GeForce Phoenix PH RTX 3060 12G V2

für 479,99 Euro bei Saturn und Media Markt

RTX 3060 Ti (UVP von 419 Euro)

Inno3D GeForce RTX 3060 Ti Twin X2 OC LHR

für 685 Euro bei PC-King

Gigabyte GeForce RTX 3060 Ti Gaming OC 8G

für 714,99 Euro bei Saturn und Media Markt



RTX 3070 (UVP von 519 Euro)

Gainward GeForce RTX 3070 Phoenix GS 8 GB für 899 Euro bei Mindfactory

Gigabyte Aorus GeForce RTX 3070 Master 8G für 899,99 Euro bei Saturn und Media Markt

RTX 3070 Ti (UVP von 619 Euro)

Zotac GeForce RTX 3070 Ti AMP Holo 8 GB

für 819 Euro bei equippr



Gigabyte GeForce RTX 3070 Ti Gaming OC 8G

für 849Euro bei Notebooksbilliger

RTX 3080 (UVP von 719 Euro)

Zotac Gaming GeForce RTX 3080 AMP Holo LHR 10 GB

für 1199,99 Euro bei Saturn und Media Markt

PNY GeForce RTX 3080 XLR8 Gaming LHR 10 GB

für 1279 Euro bei Notebooksbilliger



RTX 3080 Ti (UVP von 1199 Euro)

Gainward GeForce RTX 3080 Ti Phoenix 12 GB

für 1499 Euro bei Amazon



Palit GeForce RTX 3080 Ti Gaming 12 GB

für 1519,99 Euro bei Saturn



RTX 3090 (UVP von 1549 Euro)

EVGA GeForce RTX 3090 XC3 Ultra Gaming 24 GB

für 1899 Euro bei equippr

Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC 24G

für 1989 Euro bei Mindfactory

RX 6700 XT (UVP von 479 Euro)

XFX Speedster QICK 319 Radeon RX 6700 XT Black Gaming 12 GB für 755 Euro bei Mindfactory

AsRock Radeon RX 6700 XT Challenger Pro OC 12 GB

für 759 Euro bei Mindfactory

RX 6800 (UVP von 579 Euro)

Asus TUF Gaming Radeon RX 6800 OC 16 GB für 999 Euro bei Notebooksbilliger

RX 6800 XT (UVP von 649 Euro)

Sapphire Pulse Radeon RX 6800 XT 16 GB für 1099,99 Euro bei ComputerUniverse

RX 6900 XT (UVP von 999 Euro)

AsRock Radeon RX 6900 XT Phantom Gaming D 16G OC

für 1399 Euro bei peperit

