Geforce RTX 3060 Ti für 399 Euro kaufen - aber man braucht Glück und Geduld

Michael Söldner

Ab heute soll die Geforce RTX 3060 Ti bei deutschen Händlern angeboten werden. Die Karte könnte aber schnell vergriffen sein.

Vergrößern Die RTX 3060 Ti soll sich primär für Gaming in WQHD eignen. © nvidia.com

Mit der Geforce RTX 3060 Ti bietet Nvidia ab heute eine Mittelklasse-Grafikkarte für 399 Euro an, die sich sehr gut für Gaming in WQHD eignet, also Spiele in einer Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixeln ruckelfrei darstellen kann. Es ist davon auszugehen, dass die RTX 3060 Ti, genau wie schon die anderen Karten der RTX-3000-Reihe, schnell vergriffen sein wird. Laut Nvidia soll es aber im Vergleich zu den bislang veröffentlichten Grafikkarten größere Kontingente geben. Dennoch sollten sich interessierte Spieler lieber beeilen: Der Verkauf der Grafikkarte startet offiziell heute um 15:00 Uhr in Deutschland. Bei den Händlern Alternate, Amazon, Media Markt, Saturn und Notebooksbilliger sollen die Karten angeboten werden. Wir haben alle verfügbaren Shops aufgelistet, die es sich lohnt, im Blick zu behalten, wenn man eine der 399-Euro-Karten ergattern möchte.



Die Geforce RTX 3060 Ti setzt auf die neue Ampere-Architektur und schlägt dadurch die RTX 2080 Super. Teilweise liegt die 400-Euro-Karte sogar vor der RTX 2080 Ti. Diese 2017 eingeführte Grafikkarte kostete zum Marktstart über 1.000 Euro. Zwei Jahre später gibt es eine ähnlich leistungsfähige Grafikkarte in Form der RTX 3060 Ti bereits für unter 400 Euro. Meist sind die Karten der Dritthersteller jedoch etwas teurer als das Referenzdesign von Nvidia. In unserem ausführlichen Test klären wir, für welche Spielertypen sich die RTX 3060 Ti eignet und wo die Unterschiede zu den großen Schwestern RTX 3070, RTX 3080 und RTX 3090 liegen.

Nvidia Geforce RTX 3060 Ti FE im Test: Die beste WQHD-GPU hat nur eine Schwäche