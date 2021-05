Geforce RTX 3050 Ti: Spezifikationen geleakt

Michael Söldner

Die Geforce RTX 3050 Ti soll sich primär für Laptop eignen, die Bildschirme mit Full-HD-Auflösung ansteuern.

Vergrößern Nvidia bietet auch kleinere Modelle mit Ampere-Technik an. © nvidia.com

Mit der RTX 3050 Ti will Nvidia offenbar eine neue GPU für Notebooks in den Handel bringen. Ein Teil der Spezifikationen aus dem Programm GPU-Z ist nun im Internet aufgetaucht . Demnach handelt es sich trotz „Ti“ im Namen um die bislang schwächste GPU auf Basis der Ampere-Architektur. Damit kommt die Grafikeinheit wohl nur für Systeme in Betracht, die maximal Bildschirme mit Full-HD-Auflösung ansteuern. Basis der RTX 3050 Ti ist der GA107-Grafikprozessor. Im Vollausbau soll dieser über 2.560 CUDA-Kerne verfügen. Dazu kommen 32 Raster-Einheiten und 80 Textur-Einheiten. Die Grafikeinheit soll dem Leak zufolge 4096 MB an GDDR6-Video-Speicher ansteuern. Dieser ist mit 192 GB/s angebunden und mit 1.500 MHz getaktet.

Der Chip-Takt der RTX 3050 Ti liegt dem Leak zufolge bei 1.222 MHz und kann per Boost auf bis zu 1.485 MHz gesteigert werden. Dazu können Hersteller noch eine leichte Übertaktung einsetzen. Die GPU trägt die PCI_Geräte-ID 25A0 und soll vom Computerhersteller Clevo in GPU-Z validiert worden sein. Noch sind allerdings keine Notebooks mit der GPU am Markt verfügbar. Der Verkaufsstart von Geräten mit der neuen GPU wird voraussichtlich zusammen mit Intels Tiger-Lake-H-Prozessoren erfolgen. Diese werden für den 11. Mai erwartet.

Inwieweit sich die Karte auch für das Spielen mit Raytracing-Effekten oder der KI-Bildverbesserung DLSS eignen wird, bleibt offen. Bislang hatte Nvidia in den Grafikeinheiten der XX50-er Serien auf RT- und Tensor-Kerne verzichtet, die für beide Features essenziell sind. Damit bleibt abzuwarten, ob die RTX 3050 Ti auch für Gelegenheitsspieler geeignet ist, die von Zeit zu Zeit ein Spiel auf ihrem Notebook starten wollen.

