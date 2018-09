Geforce RTX 2080 Ti: Nvidia verschiebt den Start

Nvidia hat den Start des neuen Grafikkarten-Flaggschiffs Geforce RTX 2080 Ti verschoben. Der neue Termin...

Vergrößern Geforce RTX 2080 Ti kommt etwas später auf den Markt © Nvidia

Nvidia hat den Start der neuen Geforce RTX 2080 Ti um einige Tage verschoben. Statt ab dem 20. September sollen die neuen Grafikkarten nun ab dem 27. September ausgeliefert werden und damit eine Woche später als ursprünglich geplant. Das teilt Nvidia in einem Forums-Beitrag im offiziellen Geforce-Forum mit. Vorbesteller sollen die Grafikkarten zwischen dem 20. und 27. September erhalten. Im Handel wird die Geforce RTX 2080 Ti aber nicht vor dem 27. September frei erhältlich sein, heißt es in dem Forums-Beitrag.

Keine Änderungen gibt es dagegen bei der Verfügbarkeit der Geforce RTX 2080. Diese wird wie geplant ab dem 20. September verfügbar sein.

Eine Vorbestellung der neuen Turing-Grafikkarten Geforce RTX 2080 Ti, Geforce RTX 2080 und Geforce RTX 2060 war bereits mit der offiziellen Vorstellung vor einigen Wochen möglich. Nvidia listete die Geforce RTX 2080 Ti Founders Edition für 1.259 Euro aber bereits kurze Zeit später als "ausverkauft". Unklar ist, ob die Verschiebung des Starts der Geforce RTX 2080 Ti aufgrund der zu hohen Nachfrage zurückzuführen ist oder ob Nvidia es nicht schafft, genügend Karten zu produzieren.

Wer so schnell wie möglich eine Geforce RTX 2080 Ti in seinen Rechner einbauen will, der wird sich jedenfalls noch etwas gedulden müssen. Die ersten Raytracing-kompatiblen Spiele erscheinen ohnehin aber erst später in diesem Jahr. Auch das Ende vergangener Woche erschienene Shadow of the Tomb Raider erhält erst später ein Raytracing-Update.



Video-Beschreibung einblenden Nvidia hat auf der Gamescom in Köln seine neue Turing-Grafikkarten-Generation vorgestellt und will damit nichts geringeres als eine Grafik-Revolution einläuten. Die nicht mehr GTX, sondern RTX genannte Grafikkarten-Familie will nämlich Raytracing in Echtzeit möglich machen und damit Grafikpracht auf den Bildschirm zaubern, an die bislang nicht zu denken war. Die Karten kommen am 20. September auf den Markt und kosten ab 500 Dollar für die RTX 2070, 700 Dollar für die RTX 2080 und 1000 Dollar für die 2080 Ti. Alle Infos gibt's im Video.



