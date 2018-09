Geforce RTX 2080 (Ti): Erste Treiber verfügbar

Die Erstkäufer der Geforce RTX 2080 (Ti) erhalten mit GeForce Game Ready Driver 411.63 die ersten offiziellen Windows-Treiber.

Vergrößern Erste Nvidia-Treiber für Geforce RTX 2080 (Ti) verfügbar © Nvidia

Die Geforce RTX 2080 ist nunmehr erhältlich und in Kürze kommt auch die Geforce RTX 2080 Ti auf den Markt. Einen ersten ausführlichen Test der Turing-Grafikkarten lesen Sie in diesem Beitrag. Passend zum Start hat Nvidia nun auch mit den Geforce Game Ready Driver Version 411.63 die ersten offiziellen Treiber für die neue Grafikkarten-Generation zum Download bereitgestellt.

Die neue Version bringt die Game-Ready-Profile für die Spiele Assassin´s Creed Odyssey, Forza Horizon 4 und FIFA 19 mit, die in den nächsten Tagen und Wochen erscheinen werden. Außerdem wird CUDA 10.0 unterstützt und zum ersten Mal die RTX-Technologien, darunter DXR (DirectX Raytracing). Die ersten Raytracing-Spiele folgen allerdings erst zu einem späteren Zeitpunkt, etwa mit Battlefield 5. Das in der vergangenen Woche erschienene Shadow of the Tomb Raider wird ebenfalls später einen Raytracing-Patch erhalten. Einen Überblick über die weiteren ersten Raytracing-Spiele finden Sie in diesem Beitrag.

Für die Nutzung von DXR wird ein Volta- oder Turing-GPU vorausgesetzt. Windows 10 mit April 2018 Update (oder höher) gehört ebenfalls zu den Voraussetzungen.

Die Version 411.63 fügt außerdem die Unterstützung für Vulkan 1.1, Vulkan HDR for Windows und die OpenGL-Erweiterungen für Turing-GPUs hinzu. Als weitere Neuerung wird bei Turing-GPUs im Nvidia Control Panel der Boost-Takt statt dem Basis-Takt angezeigt.

Neue und aktualisierte SLI-Profile gibt es ebenfalls. Und zwar für diese Spiele: HOB, Lake Riden, NieR: Automata, Pure Farming 2018, Northgard, Raid: World War II, Star Wars: Battlefront II (2017) und TT Isle of Man. Zusätzlich werden auch noch diverse Bugs behoben, die in hier den englischsprachigen Veröffentlichungsnotizen zu entnehmen sind.



Erste Benchmarks: Geforce RTX 2080 (Ti) vs. GTX 1080 (Ti)