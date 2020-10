Geburtstags-Special: Bis zu 60 Prozent Rabatt auf Videoschnitt-Software VideoProc

René Resch

Die Videoschnitt-Software VideoProc aus dem Hause Digiarty erhalten Sie zum 2. Jubiläum rund 60 Prozent günstiger und kann kostenlos getestet werden.

Videoschnitt-Programme sind eine großartige Lösung, um lange Videos oder Videos in hohen Auflösungen zu verkleinern und Sie im Anschluss in sozialen Medien oder auf Video-Plattformen zu verbreiten. Lange Videos können dabei auf die Highlights beschränkt werden sowie die Größe von Videos, die beispielsweise in der 4K-Auflösung aufgenommen wurden, deutlich in der Datenmenge komprimiert werden. Bearbeitet lassen sich die Videos dann deutlich leichter teilen oder uploaden.

Sogenannte „Online-Video-Cutter“, die über Ihren Browser genutzt werden können, hören sich in der Theorie richtig gut an. Sie müssen nichts herunterladen oder auf dem Gerät installieren und das Rendern passiert nicht auf Ihrem Rechner - Ihre CPU wird daher auch kaum beansprucht. Kleine Videos lassen sich so prima zurechtschneiden. Es gibt allerdings auch entscheidende Nachteile: Videos müssen natürlich erst übermittelt werden und danach wieder gedownloadet werden, das kostet Zeit und Internet-Geschwindigkeit. Gerade wenn das Ausgangsmaterial groß ist verschwendet man hier kostbare Zeit. Und eine der wichtigsten Fragen: Wo liegen meine Videos überhaupt? Ob die Videos nach beendeter Arbeit überhaupt gelöscht werden, darüber haben Sie keinerlei Kontrolle.

Die Videoschnitt-Software VideoProc bietet großartige Features

Mit dem Videoschnitt-Programm VideoProc haben Sie volle Kontrolle über Ihre Daten. Die Software ist leicht zu bedienen und Ihre Videos werden im Handumdrehen bearbeitet, konvertiert und editiert – egal ob DVDs, HD, 4K, UHD oder Videos aufgenommen vom iPhone, Android-Smartphone einer GoPro- oder DJI-Actioncam.

Zudem können Ihre Videos auf die Millisekunde genau akkurat geschnitten werden und im Anschluss wieder zusammengefügt werden. So können Sie Ihre Videos verkürzen, nicht gewünschte Teile entfernen und Highlights in beliebiger Reihenfolge neu anordnen – ganz nach Ihren Wünschen.

Mit dem starken integrierten Video-Konverter ist das Laden von Videos in Formaten wie etwa MP4 kein Problem mehr. Der Konverter verfügt über 370 Codecs und über mehr als 420 Ausgabeformate. So werden von VideoProc neben MP4 auch die beliebten Formate MKV, AVI, WebM sowie die Codecs H.264, HEVC, VP9, oder ProRes unterstützt. Diese können als Ausgangsmaterial gewählt werden oder in andere Formate umgewandelt werden.

Über die Geschwindigkeit auf Ihrem System brauchen Sie sich auch nicht zu sorgen. VideoProc unterstützt eine vollständige GPU-Unterstützung, die durch die verwendete Level-3-Hardware-Beschleunigung die CPU-Auslastung stark minimiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Videoschnitt-Programmen läuft die Videotranskodierung um bis zu 47 Mal schneller als in Echtzeit ab – alles, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Ihre Internet-Geschwindigkeit können Sie mit VideoProc als besser nutzten, als diese an „Online-Video-Cutter“ zu verschwenden.

VideoProc Birthday-Special: PC-WELT-Leser sparen bis zu 60 Prozent

Aktuell bietet die Softwareschmiede Digiarty ein tolles Aktionsangebot für die Videoschnitt-Software VideoProc. Bezüglich des Geburtstagsspecials haben Leser der PC-WELT die Möglichkeit mit dem Coupon-Code „ANNIV-EXTRA“ 60 Prozent Rabatt auf die lebenslange Lizenz der Software zu erhalten und so ordentlich zu sparen. Währen können Sie dabei die Lizenz für einen Rechner oder die Variante für 5 Rechner. Die Aktionspreise haben sind nur von kurzer Dauer, darum heißt es bei Interesse schnell sein:

VideoProc Lifetime-Code (1 PC) für 27,95 (zzgl. 16% MwSt.) statt 74,90 Euro

VideoProc Lifetime-Code (5 PCs) für 36,95 (zzgl. 16% MwSt.) statt 114,90 Euro

Die Lifetime-Codes enthalten den vollständigen Zugriff auf die Software mit lebenslangen Upgrades, einen umfassenden technischen Support sowie eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie.

Falls Sie die Software zuerst ausgiebig Testen möchten, so bietet Digiarty auch hier eine Möglichkeit. Mit dem Download der Free-Version erhalten Sie vollen Zugriff auf die Version 3.9 ohne Updates – ein Klick auf den „Gratis-Download“ -Button genügt!

So schneiden Sie Ihre Videos mit VideoProc

Neben dem Videoschnitt stehen noch viele weitere Features zur Verfügung, um Ihre Videos zu optimieren. Sie können verwackelte Videos stabilisieren, Videos zurechtschneiden, aufteilen, zoomen, zusammenfügen, drehen, spiegeln, stabilisieren und Effekte hinzufügen. Rauschen oder Fisheye-Effekte entfernen, Untertitel hinzufügen oder Ihr Video nach Wunsch konvertieren, dabei wird sogar HDR 10 unterstützt.

