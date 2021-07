Gebrauchte Grafikkarten überfluten chinesischen Markt

Michael Söldner

Durch das Vorgehen der Regierung gegen Kryptomining werden viele Grafikkarten in China unter der UVP verkauft.

Vergrößern Grafikkarten wie die RTX 3080 sind in China aktuell deutlich günstiger zu haben. © nvidia.com

In den letzten Monaten waren aktuelle Grafikkarten nur schwer zu bekommen oder wurden nur deutlich überteuert angeboten. Eine gänzlich umgekehrte Entwicklung vollzieht sich gerade in China, dort werden die Märkte regelrecht von gebrauchten RTX 3080 oder RX-6000-Karten überflutet . Teilweise werden die Karten sogar unterhalb der UVP angeboten – hierzulande unvorstellbar. Wer eine Geforce RTX 3060 des Hersteller Colorful erstehen möchte, zahlt dafür umgerechnet nur 229 Euro. Für die Founders Edition der Karte werden hierzulande theoretisch 329 Euro fällig, im Handel zu finden ist die Karte aber nur für mindestens 500 Euro.

Auch die RTX 3060 Ti kostet mit 391 Euro etwas weniger als die UVP mit 399 Euro. Ähnlich verhält es sich bei der RTX 3070 und RTX 3080, die mit 508 bzw. 716 Euro ebenfalls etwas günstiger sind als vom Hersteller vorgesehen. Die Lage ist auch bei den AMD-Karten ähnlich: Eine RX 6800 kostet laut Hersteller 649 Euro und wird in China für 664 Euro angeboten. Bei der RX 6800 XT und RX 6900 XT zahlen Kunden mit 664 bzw. 1.041 Euro ebenfalls nur etwas mehr als die UVP. Der Grund für den Preisverfall in China liegt primär am Vorgehen der Regierung gegen Kryptomining. Daher werden viele Farmen aufgelöst, um die Investitionen zumindest zum Teil wieder einzufahren. Mit einer ähnlichen Entwicklung ist in Deutschland leider nicht zu rechnen. Die höheren Strompreise machen Deutschland für das Kryptomining unattraktiv. Theoretisch könnten gebrauchte Grafikkarten aus chinesischen Mining-Rigs auch hierzulande angeboten werden. Die Preise dürften dann aber deutlich höher ausfallen. Mittelfristig könnte der Wegfall des Minings aber dazu führen, dass mehr Grafikkarten in die Hände von Spielern wandern.