Garmin: Neue Smartwatches u.a. mit Captain Marvel und Captain America

Hans-Christian Dirscherl

Garmin hat Updates für seine Smartwatches vorgestellt. Für Fans der Marvel-Comics gibt es außerdem Marvel-Sondereditionen.

Vergrößern Von links nach rechts: vívoactive 4, venu, vívomove. © Garmin

Garmin vívomove: Hybrid-Smartwatch für 249,99 bis 549,99 Euro

Die Hybrid-Smartwatch vívomove gibt es als vívomove 3/3S, vívomove Style (mit gewölbten Gorillaglas und Aluminiumgehäuse, u.a. mit Nylon-Armbänder;) und vívomove Luxe (mit gewölbten Saphirglas und Edelstahlgehäuse, u.a. mit italienischen Lederarmbändern oder Milanese Metallarmbändern), die in insgesamt 15 verschiedenen Designvarianten kommen.

Die Hybrid-Smartwatch mit Amoled-Display soll jetzt erweiterte Wellness- und Fitness-Funktionen und neue Sportprofile besitzen: erweiterte Schlafanalyse mit Messung der Sauerstoffsättigung, Body Battery zur Energielevel-Anzeige, Blutsauerstoffmessung dank PulsOx-Sensor, Menstruationszyklus-Tracking, Stresslevelmessung mit Entspannungsübungen, Wasserkonsum (manuelle Eingabe) etc. Vorinstallierte Aktivitätsprofile unter anderem für Gehen, Laufen, Yoga, Cardio- und Krafttraining sind ebenfalls vorhanden.



Garmin Pay ist für das kontaktlose Bezahlen in den Modellen Style und Luxe integriert. In Sachen GPS ist nur Connected GPS vorhanden – Sie müssen also das gekoppelte Smartphone mittragen, wenn Sie GPS für die Smartwatch nutzen wollen.

Venu: Smartwatch ab 349,99 Euro

Die GPS-Smartwatch venu mit Amoled-Display bietet Fitness-, Sport- und Gesundheitsfeatures (Pulse Ox, Body Battery, Atemfrequenz, Relax Alarm, Wasserkonsum, Menstruationszyklus-Tracking), sowie Alltagsfunktionen wie Garmin Pay, Garmin Music und Smart Notifications. Die animierten On-Screen-Workouts sollen für eine sportliche Lebensweise sorgen. Garmin verkauft die Uhr in vier unterschiedlichen Farbvarianten: Schwarz mit Gold, Sandfarben mit Roségold, Granitblau mit Silber und Schwarz mit Schieferfarben.

Mehr als 40 animierte Workouts gibt es direkt auf der Uhr zum Nachmachen. Als Sicherheitsfunktionen sind automatische Unfallbenachrichtigung und Notfallhilfe vorhanden. Für Unterhaltung sorgt der integrierter Musikplayer mit Speicher für bis zu 500 Songs sowie für Streaming-Playlists unter anderem von Amazon, Deezer und Spotify.

vívoactive 4: Smartwatch ab 279,99 Euro

Die neue GPS-Multisport-Smartwach vívoactive 4/4S ermöglicht ebenfalls Gesundheits- und Fitnesstracking (Pulse Ox, Body Battery, Atemfrequenz, Relax Alarm, Wasserkonsum, Menstruationszyklus-Tracking), besitzt einen integrierte Musikspeicher (mit Speicher für bis zu 500 Songs sowie für Streaming-Playlists von Amazon, Deezer, Spotify etc.) und ermöglicht Bezahlen per Garmin Pay.

Mit über 20 integrierten Indoor- und Outdoor-Sportprofilen von Laufen über Schwimmen bis hin zu Pilates bietet die vívoactive 4/4S zahlreiche Möglichkeiten für einen aktiven Lebensstil. Für alle, die Abwechslung in ihre Fitness-Routine bringen möchten, sind erstmals mehr als 40 animierte On-Screen-Workouts verfügbar. Auch hier sind als Sicherheitsfunktionen automatische Unfallbenachrichtigung und Notfallhilfe vorhanden.

Die vívoactive 4 ist in zwei Varianten erhältlich: Die vívoactive 4 mit einem Durchmesser von 45 Millimetern für 329,99 Euro hat eine Akkulaufzeit von bis zu 8 Tagen im Smartwatch-Modus und bis zu 6 Stunden im GPS- und Musikmodus. Die vívoactive 4S, die sich mit 40 Millimetern besonders für schmalere Handgelenke eignet, hält bis zu 7 Tage im Smartwatch-Modus und bis zu 5 Stunden im GPS- und Musikmodus durch. Ihr Preis: 279,99 Euro.

Vergrößern Die Smartwatch-Sonderedition „First Avenger“. © Garmin

Marvel-Sondereditionen für 399,99 Euro

Garmin bringt mit der Legacy Hero Serie zwei von Captain Marvel und Captain America – The First Avenger – inspirierte Sondereditionen der neuen vívoactive 4 auf den Markt.