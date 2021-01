Garmin Lily: Smartwatch speziell für Frauen

Denise Bergert

Mit der Lily veröffentlicht Garmin ein schlankes Smartwatch-Modell, das von Frauen für Frauen entworfen wurde.

Vergrößern Die Garmin Lily ist ab sofort erhältlich. © Garmin

Garmin hat in dieser Woche mit der Garmin Lily eine neue Smartwatch veröffentlicht . Die smarte Armbanduhr fällt weniger klobig aus als die übrigen Modelle von Garmin. Sie wurde laut dem Hersteller von Frauen speziell für Frauen entwickelt. Die bislang kleinste Garmin-Smartwatch misst nur 34 Millimeter in der Diagonale, das Armband ist 14 Millimeter schmal und das Gadget bringt 24 Gramm auf die Waage. Der integrierte Akku soll bis zu fünf Tage ohne erneutes Laden auskommen.

Für den kleinen Formfaktor müssen Käufer jedoch einige Abstriche machen. So verfügt die Garmin Lily weder über GPS noch die Garmin-Pay-Bezahlfunktionen. Auch das offline Hören von Musik ist mit der Lily nicht möglich. Die übrigen Features sind jedoch mit anderen Smartwatch-Modellen identisch. Die Lily zeigt Beachrichtigungen und rudimentäre Apps an und erlaubt die Steuerung der Musik auf dem Smartphone. Vorinstallierte Sport-Apps können sportliche Aktivitäten wie Yoga, Pilates, Laufen oder Schwimmen aufgezeichnet werden. Da die Smartwatch nicht über ein GPS-Modul verfügt, liefert das Smartphone diese Daten bei Aktivitäten im Freien. Ebenfalls an Bord ist ein Schwangerschafts- und Menstruationszyklus-Tracker. Die Smartwatch erfasst außerdem die Herzfrequenz und bietet so laut Garmin ein umfassendes Gesundheitstracking.

Die Garmin Lily ist ab sofort in zwei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Die Garmin Lily Classic verfügt über eine Edelstahl-Lünette und ein Armband aus italienischem Leder. Sie kostet 249,99 Euro. Die Garmin Lily Sport fällt mit 199,99 Euro etwas günstiger aus. Die Lünette ist bei diesem Modell aus Aluminium gefertigt und das Armband besteht aus Silikon.