Garmin Forerunner 45S: Uhr für Sportfans unschlagbar günstig

Hans-Christian Dirscherl

Mit der Garmin Forerunner 45S zeichnen Sportbegeisterte ihre Trainingseinheiten auf und messen Puls sowie VO2max. Für kurze Zeit gibt es diese Sportuhr konkurrenzlos günstig.

Die Garmin Forerunner 45S ist aktuell bei Amazon für nur 116,95 Euro erhältlich. Es handelt sich um eine Smartwatch für Läufer. Dank GPS-Chip ermittelt sie stets den aktuellen Standort, Sie können also später Ihre Laufstrecke nachvollziehen. Neben Laufen bietet diese Uhr auch weitere vorinstallierte Sportprofile zum Beispiel für Radfahren, Laufband, Crosstrainer oder Yoga.

Von 26.11.2020, 00.01 Uhr bis 27.11.2020 23.59 Uhr kostet diese Smartwatch für Sportbegeisterte nur 116,95 Euro. Das ist deutlich günstiger als bei allen anderen Anbietern, wie unser Preisvergleich beweist. Sie zahlen bei anderen Anbietern immer mindestens um die 145 Euro.

Die Garmin Forerunner 45S unterstützt Trainingspläne und misst Ihre Herzfrequenz am Handgelenk und zeigt außerdem die maximale Sauerstoffaufnahme (VO2max) an. Zu den zurückgelegten Strecken erfasst die Garmin Forerunner 45S Geschwindigkeitsdaten und Rundenzeiten. Darüber hinaus zeigt sie auch Benachrichtigungen an, die auf dem gekoppelten Smartphone eintreffen.

Hersteller Garmin betont, dass sich die Forerunner 45 in der S-Variante auch für schmale Handgelenke eignet sei.

Die Bewertungen auf Amazon fallen ganz überwiegend positiv aus. Die Garmin Forerunner 45S kostete zuletzt 158,99 Euro auf Amazon (UVP: 199,99 Euro).

