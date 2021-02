Garmin Enduro: Neue Smartwatch mit 80 Stunden Akkulaufzeit

Denise Bergert

Mit der Enduro hat Hersteller Garmin nun auch eine Smartwatch speziell für Ausdauersportler im Angebot.

Vergrößern Die Garmin Enduro ist ab 800 Euro erhältlich. © Garmin

Garmin hat in dieser Woche mit der Enduro eine neue Smartwatch vorgestellt, die sich speziell an Ausdauersportler richtet. Mit der Ultra Performance GPS Multisport Smartwatch sollen auch Läufe jenseits der 100-Kilometer-Marke möglich werden, ohne dass auf dem Weg der Akku schlapp macht. Im GPS-Modus soll die integrierte Batterie bis zu 80 Stunden durchhalten. Im Stromsparmodus verspricht Garmin sogar bis zu 300 Stunden. Erreicht wird diese enorme Akkulaufzeit durch die Verwaltung der Sensornutzung in der Smartwatch. Die integrierte Solarzelle soll die Batterielaufzeit sogar auf bis zu 50 bis 65 Tage verlängern können.

Das konstant eingeschaltete Display der Smartwatch misst 1,4 Zoll und löst mit 280 x 280 Pixeln auf. Das Gehäuse besteht aus faserverstärktem Polymer mit einer Metall-Rückseite. Die Lünette besteht je nach Modell aus Edelstahl oder Titan mit DLC-Beschichtung. Die Garmin Enduro verfügt außerdem über ein elastisches Nylon-Armband mit Klettverschluss. Die Garmin Enduro ist in einer Version in Grau und Silber mit Edelstahl-Gehäuse zum Preis von 799,99 Euro und in einer Ausführung mit Titan-Gehäuse in Schwarz für 899,99 Euro im offiziellen Garmin Online-Shop erhältlich.