Hans-Christian Dirscherl

Gartenfans bekommen den Gardena Sileno minimo am Prime Day auf Amazon so günstig wie bei keinem anderen Anbieter. Das kann der Rasenmähroboter.

Vergrößern Gardena Sileno minimo: Mähroboter günstig wie nirgendwo sonst © Gardena

Der Rasenmähroboter Gardena Sileno minimo 500 ist an den beiden Amazon-Prime-Days zu einem unschlagbar niedrigen Preis erhältlich: Für 499 Euro. Laut unserem Preisvergleich zahlen Sie für diesen Rasenmähroboter sonst immer mindestens zirka 530 Euro. Die UVP liegt bei 699,99 Euro.

Gardena Sileno minimo 500 für 499 Euro kaufen



Der Gardena Sileno minimo mäht vollautomatisch Rasenflächen bis 500 Quadratmeter. Sie können den Roboter natürlich direkt über die Bedienelemente am Gehäuse steuern, doch zusätzlich lässt er sich auch via Bluetooth - nicht aber per WLAN - und per Smartphone-App bedienen. Hierzu muss sich der Gardena Sileno minimo relativ nahe beim Smartphone befinden, also maximal zehn Meter entfernt. Sie können diesen Roboter also nicht via Internetverbindung von jedem beliebigen Ort aus bedienen; hierfür bräuchten Sie einen Sileno, der das "Smart" im Namen trägt. Wir haben einen derartigen Rasenmähroboter getestet: Gardena Smart Sileno im Test - Rasenmähroboter mit App . Doch beim Sileno minimo muss ein direkter Sichtkontakt zwischen Ihnen und dem Roboter bestehen.



Die Lautstärke gibt der Hersteller mit 57 db(A) an. Das entspricht dem Geräusch von Regen oder einem leisen Gespräch. Der Roboter soll zudem auch bei Regen mähen können. Laut Gardena schafft der Roboter Steigungen bis 25 Prozent. Bei der Schnitthöhe haben Sie die Wahl von 20 bis 45 mm.



Sie müssen für diesen Rasenmähroboter ein Begrenzungskabel und ein Leitkabel verlegen. Die entsprechenden Materialien sind im Lieferumfang enthalten: Sileno minimo, Ladestation, 150-Meter-Begrenzungskabel, 150 x Haken, 4 x Verbinder und 5 x Anschlussklemmen.

Gardena Sileno minimo 500 für 499 Euro kaufen

Die besten Rasenmähroboter 2021: Bosch, Gardena, Husqvarna & Co. - Kaufberatung



Prime Day 2021: Die besten Technik-Deals

Weitere Informationen sowie alle tagesaktuellen Top-Deals zum Amazon Prime Day 2021 (21. + 22.6.2021) finden Sie in unserem dazugehörigen Angebote-Artikel:

Mit dem PC-WELT-Deal-Alert verpassen Sie keine Schnäppchen mehr

Registrieren Sie sich auf deals.pcwelt.de für unseren Newsletter oder folgen dort den Anweisungen und aktivieren Sie den Browser-Push, um jederzeit über die aktuellen Top-Angebote auf dem Laufenden zu bleiben. Natürlich kostenlos!

Weitere tolle Schnäppchen gibt es hier

Im PC-WELT-Schnäppchen-Bereich präsentieren wir Ihnen täglich die neuesten Spar-Angebote, Rabatt-Aktionen und andere Technik-Deals von verschiedenen Online-Händlern. Im Angebot finden Sie PCs, Notebook, Konsolen, Smartphones, Tablets, TVs, PC-Hardware oder auch Gadgets.