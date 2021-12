PCIe 4.0 SSD & 64 GB RAM für DEN Gaming-PC: Crucial P5 Plus & Ballistix RGB

PC-WELT Redaktion

Ideal als SSD für den Spiele-PC des Gaming-Zimmers: Die Crucial P5 Plus überträgt bis zu 6600 Megabyte pro Sekunde. Und die 4 weißen RAM-Module des Typs Crucial Ballistix RGB DDR4 3600 liefern satte 64 GB Arbeitsspeicher zum günstigen Preis.

Sponsored Post Vergrößern Crucial P5 Plus © Crucial

Die neue SSD-Serie Crucial P5 Plus setzt für maximales Tempo auf einen PCI-Express-4.0-Anschluss und nutzt das NVMe-Protokoll. Die SSDs im gängigen M.2-2280-Format erreichen so Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 6600 MB/s beim sequenziellen Lesen sowie bis zu 5000 MB/s beim Schreiben. Im Spiele-PC des ultimativen Gaming-Zimmers kann das Crucial-Modell sein Tempo maximal ausschöpfen, da wir die SSDs in einem X570-Mainboard verbauen. Natürlich ist die Crucial P5 Plus auch kompatibel zu Hauptplatinen mit PCIe-3.0-Steckplatz und eignet sich darüber hinaus optimal zur Speichererweiterung der Playstation 5.

Crucial bietet die P5-Plus-Baureihe mit Kapazitäten von 500 Gigabyte sowie einem und zwei Terabyte zu aktuellen Straßenpreisen von knapp 90, rund 145 respektive gut 320 Euro an. In unserem Spiele PC verbauen wir gleich zwei Stück, und zwar die Crucial P5 Plus 2TB als System-SSD fürs Betriebssystem und häufig genutzte Programme und Spiele. Zusätzlich packen wir noch die Crucial P5 Plus 1TB in den Gaming-PC für noch mehr Speicherplatz.

Vergrößern Schnell & langlebig: Crucial P5 Plus 1TB + Crucial P5 Plus 2TB © Crucial

In den P5-Plus-SSDs verbaut Crucial 3D-NAND der zweiten Generation der Unternehmensmutter Micron, das in 176 Schichten übereinander gestapelt ist. Das fortschrittliche Fertigungsverfahren erlaubt viel Speicherplatz auf kleinstem Raum. Aber auch der Funktionsumfang ist mit einem adaptiven Temperaturschutz, einer dynamischen Schreibbeschleunigung, einer optimierten Fehlerkorrektur und Hardware-Verschlüsselung (256 Bit AES, TCG Opal 2.0) auf dem Stand der Technik.



Neben den sehr schnellen Datenübertragungsraten glänzt die P5 Plus auch durch eine hohe Wiederbeschreibbarkeit der Flash-Speicherzellen. Das 2-TB-Modell erreicht eine Lebensdauer (Total Bytes Written, kurz TBW) von sagenhaften 1200 Terabyte. Sie können bis zu 12.000 Spiele à 100 Gigabyte installieren, bis Sie die TBW erreichen - davor greift die eingeschränkte Hersteller-Garantie von üppigen fünf Jahren. Mit sinkender Gesamtkapazität reduziert sich selbstredend die TBW, die beim 1-TB-Modell bei 600 TB sowie bei der 500-GB-Version bei 300 TB liegt.



Arbeitsspeicher: Crucial Ballistix Gaming-RAM mit RGB

Die preisgünstige Arbeitsspeicher-Serie Ballistix Gaming bietet Crucial in insgesamt 87 DDR4-Versionen an - abhängig von der Modulgröße und -farbe, dem Speichertempo und den Zugriffszeiten sowie Extras wie RGB-Beleuchtung. Sie haben die Auswahl zwischen Kits mit jeweils zweimal 8, 16 sowie 32 Gigabyte Kapazität in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Die Speichergeschwindigkeit beträgt wahlweise 2666, 3000, 3200 oder 3600 Megahertz.

Vergrößern 64 GB RAM: 2x Crucial Ballistix RGB weiß 32GB DDR4 3600 © Crucial

Wir haben uns für das weiße Kit Crucial Ballistix RGB 32GB DDR4 3600 entschieden - das natürlich RGB-beleuchtet ist. Zur Vollbestückung aller vier Steckplätze auf der Hauptplatine nehmen wir zwei Kits - macht insgesamt satte 64 Gigabyte Arbeitsspeicher. Dank Dual-Channel-Modus und 3600 MHz RAM-Takt liefern die Crucial-Module ein hohes Speichertempo bei maximaler Stabilität.