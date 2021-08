Gaming-PC mit Core i9 und RTX 3090 ab 26.8. bei ALDI – 3699 Euro gut investiert?

Sebastian Schenzinger

Maximale Gaming-Performance vom Discounter? Der Medion Erazer Hunter ist ab dem 26. August bei Aldi erhältlich und bietet absolute Top-Ausstattung mit Core i9-11900KF und RTX 3090. Wir analysieren die restliche verbaute Hardware und verraten Ihnen, ob der PC seinen Preis von 3699 Euro wirklich wert ist.

Vergrößern Den Medion Erazer Hunter X20 gibt es ab dem 26. August für 3699 Euro bei Aldi Nord und Aldi Süd zu kaufen. © Medion

Bereits im Mai bot Aldi eine potent ausgestattete Variante des Medion Erazer X20 (zum Artikel) in den Onlineshops zum Verkauf an. Mit der Neuauflage, die ab dem 26. August sowohl bei Aldi Nord als auch bei Aldi Süd erhältlich sein wird, geht der Disounter in die Vollen und kombiniert Intels Topmodell der 11. Core-i-Generation, den Core i9-11900KF (zu unserem Testbericht) , mit der derzeit schnellsten Gaming-GPU, der RTX 3090 (zu unserem Testbericht) . Der Gesamtpreis ist jedoch alles andere als günstig, so soll der Medion High-End-Gaming-PC 3.699 Euro kosten.



Medion Erazer Hunter X20 für 3.699 Euro: Konfiguration und Einschätzung

Intel Core i9-11900KF (3,5 bis 5,3 GHz, 8 Kerne/16 Threads, 16 MB L3-Cache)

Nvidia GeForce RTX 3090 mit 24 GB GDDR6X Videospeicher

MSI MPG Z490 Gaming Edge WiFi

2 TB PCIe SSD

2 TB HDD

32 GB Kingston HyperX Fury RGB (bis zu 3200 MHz)

In Win 103 Gehäuse mit Glassichtfenster und beleuchtetem Front-Panel

Alphacool Eisbaer 240 AiO-Wasserkühlung mit zwei In Win Saturn aRGB 120 mm Lüftern

Seasonic Focus GX 750

Windows 10 Home

3 Jahre Garantie

Mit dem Core i9-11900KF setzt Medion auf das Top-Modell von Intels 11. Core-i-Generation. Aus Preis-Leistungs-Sicht wäre ein quasi gleich schneller Ryzen 7 5800X (zum Preisvergleich) die bessere Wahl gewesen, wie unser CPU-Vergleich (zum Artikel) zeigt, aber nichtsdestotrotz ist der Core i9 eine verdammt schnelle Gaming-CPU. Zur Kühlung kommt mit der Alphacool Eisbär eine 240 Millimeter große All-in-One-Wasserkühlung zum Einsatz. Uns erschließt sich nicht so ganz, warum Medion hier auf ein fünf Jahre altes Modell setzt und dann extra die nicht beleuchteten Lüfter durch aRGB-Fans von In Win austauscht. Da hätte man gleich zur Alpacool Eisbaer Aurora (zum Preisvergleich) mit RGB-Lüftern und sogar beleuchteter Pumpe greifen können. Lobenswert ist dagegen der Griff zum MSI MPG Z490 Gaming Edge Wi-Fi. Da MSI offiziell bekannt gegeben hat, dass auch alle Z490-Hauptplatinen PCIe 4.0 unterstützen, macht es quasi keinen Sinn zu einem teureren Z590-Mainboard zu greifen.

Die Nvidia GeForce RTX 3090 führt aktuell unseren Grafikkarten-Vergleich (zum Artikel) als schnellste Gaming-GPU an. Dennoch ist fraglich, ob Medion hier nicht besser zur RTX 3080 Ti (zum Preisvergleich) gegriffen hätte. Diese rechnet in unserem Test (zum Artikel) nur zwei bis drei Prozent langsamer als die RTX 3090, kostet im Preisvergleich derzeit jedoch satte 529 Euro weniger, womit der PC deutlich günstiger angeboten werden könnte. Aus unserer Sicht macht die RTX 3090 nur dann wirklich Sinn, wenn mit dem PC nicht nur gezockt, sondern auch produktiv gearbeitet werden soll und die 24 GB Videospeicher ausgenutzt werden.

Schön ist auch, dass Medion auf ein 750 Watt Markennetzteil von Seasonic mit Gold-Zertifizierung setzt. Für Übertaktung sehen wir jedoch keinen großen Spielraum mehr. Die RTX 3090 ist bereits mit 350 Watt spezifiziert und die Peaks lagen bei uns im Test bei hohen 450 Watt. Zusammen mit dem Core i9-11900KF, der mit aktiviertem Adaptive Boost schnell in Regionen von 250 Watt und mehr vordringt, wird es hier eng mit den 750 Watt. Beim Speicher ist der PC mit 32 GB RGB-RAM mit 3200 MHz, einer 2 TB großen PCIe-SSD sowie einer 2 TB HDD üppig aufgestellt. Wir haben den Hunter X20 soweit möglich nachkonfiguriert (zur Konfiguration) und kommt auf einen Preis von 3395 Euro (ohne Lüfter).

Selbst wenn wir pro Lüfter – die aktuell nicht lieferbar sind – 20 Euro veranschlagen, liegen die Preise der Einzelkomponenten immer noch 264 Euro unter dem Preis des Medion Erazer Hunter X20. Für Zusammenbau und eine dreijährige Garantie ist das aus unserer Sicht zu viel. Zumal sich eine vergleichbare Gaming-Leistung auch mit einer Kombination aus Ryzen 7 5800X und RTX 3080 Ti erreichen lässt, was den Preis noch einmal um 700 Euro sinken lassen würde.

Alternativen: Wenn Sie auf der Suche nach einem Fertig-PC mit RTX 3090 sind, können Sie alternativ auch zum Captiva Highend Gaming R58 (zum Preisvergleich) für 3569 Euro greifen. Dieser bietet mit dem Ryzen 9 5900X einen Zwölf-Kern-Prozessor, der den Core i9-11900KF gerade bei Anwendungen in den Schatten stellt. Abstriche müssen Sie dann jedoch beim Arbeitsspeicher mit nur 16 GB RAM und beim Systemspeicher mit nur einer 1 TB SSD machen. Wenn Sie nur eine vergleichbare Gaming-Performance suchen, dass ist der Captiva Highend Gaming R62 (zum Preisvergleich) eine gute Wahl. Dieser setzt auf die oben empfohlene Kombination aus Ryzen 7 5800X und RTX 3080 Ti. Der RAM ist ebenfalls 32 GB groß und es ist eine 2 TB SSD verbaut, auf die zusätzliche HDD müssen Sie verzichten. Dafür ist der PC mit 2899 Euro auch 800 günstiger als der Hunter Erazer X20 von Aldi.