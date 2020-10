PC-WELT sucht den Super-Streamer: Gaming-PC für über 3000 Euro zu gewinnen!

Daniel Behrens

Wir suchen in Kooperation mit NVIDIA und Alternate neue Streaming-Talente. Machen Sie mit und gewinnen Sie einen wassergekühlten Streaming- und Gaming-PC im Wert von über 3000 Euro!

Anzeige Vergrößern PC-WELT sucht den Super-Streamer © NVIDIA

Der besondere Reiz beim Live-Streaming gegenüber der klassischen Videoproduktion liegt in den geringen Einstiegshürden, dem wegfallenden Schnittaufwand und der Möglichkeit, per Chat in Echtzeit Feedback von seinen Zuschauern zu bekommen und darauf reagieren zu können.

Besonders einfach lassen sich Gaming-Livestreams realisieren, weil schon das Spiel den Videoinhalt liefert, dem der Streamer durch seine Spielweise, lustige Aktionen und Kommentare aber trotzdem seinen persönlichen Stil verleihen kann. Und genau der entscheidet zu einem großen Teil über den Erfolg. Aber nicht alleine, denn es gehört auch das Glück dazu, von genügend Zuschauern entdeckt zu werden.

Streaming-Talente gesucht

Und genau diesem Glück wollen wir bei unserem Wettbewerb „PC-WELT sucht den Super-Streamer“ (PCWSDS), den wir in Kooperation mit Alternate und NVIDIA veranstalten, etwas nachhelfen. Bedeutet im Klartext: Wir suchen Streaming-Talente, aus denen wir dann den „Super-Streamer“ küren. Diesem verhelfen wir dann nicht nur zu größerer Bekanntheit, sondern auch zu einem wassergekühlten Gaming- und Streaming-PC für über 3000 Euro, zur Verfügung gestellt von Alternate und ausgerüstet mit der begehrten NVIDIA GeForce RTX 3080. Damit steht dem Durchbruch dann (zumindest technisch) nichts mehr im Wege.

Vergrößern Der Gewinner von PCWSDS erhält einen Gaming- und Streaming-PC von Alternate im Wert von über 3000 Euro inklusive RTX 3080 im stylischen Gehäuse Sharkoon Elite Shark CA300T.

NVIDIA Broadcast hebt Livestreams auf ein neues Level

Anlass für den Wettbewerb ist unter anderem die Veröffentlichung der neuen kostenlosen Windows-App NVIDIA Broadcast , die Livestreams auf ein ganz neues Level hebt. Das Tool kann den Kamera-Hintergrund rausrechnen und ihn dann entweder unscharf stellen, austauschen oder komplett transparent machen. Dadurch können Sie sich bei Ihren Livestreams ohne störenden Hintergrund direkt ins Spiel beamen wie die Profis - und das ohne Greenscreen. Alternativ zur Hintergrund-Entfernung lässt sich eine virtuelle Kameraverfolgung aktivieren. Das heißt, NVIDIA Broadcast erkennt, wenn Sie sich bewegen und passt den Bildausschnitt automatisch an.

Zusätzlich bietet die App die Option, Hintergrundgeräusche rauszufiltern. Und zwar auch sehr laute wie Staubsauger oder Föhn und auch sehr ungleichmäßige, wie das Rascheln einer Chipstüte.

Wie das Ganze in der Praxis funktioniert, demonstriert das folgende Video:

Alles, was Sie dazu brauchen, ist das kostenlose Tool NVIDIA Broadcast und eine beliebige NVIDIA-RTX-Grafikkarte. Denn die verfügen über Rechenkerne für künstliche Intelligenz, genannt Tensor-Cores, die diese Spezialeffekte in Echtzeit berechnen können. NVIDIA Broadcast funktioniert übrigens auch im Videochat mit Discord, Teams, Skype, Zoom, etc.

So nehmen Sie an PCWSDS teil

Auf die Chance, in unserem Wettbewerb zu gewinnen, hat es aber selbstverständlich keinen Einfluss, ob Sie NVIDIA Broadcast benutzen oder nicht. Stattdessen kommt es darauf an, dass Ihr Stream unterhaltsam ist, also lustig oder spannend oder packend - oder am besten gleich alles auf einmal.

Es spielt aber keine Rolle, ob Sie schon Streaming-Erfahrung haben oder ein Naturtalent sind und jetzt erst damit loslegen. Alle haben die gleichen Chancen. Nur größere Kanäle, die schon mehr als 10.000 Follower beziehungsweise Abos haben, können der Fairness halber leider nicht mitmachen.

Um an „PC-WELT sucht den Super-Streamer“ teilzunehmen, füllen Sie bitte das untenstehende Formular aus. In das entsprechende Feld fügen Sie bitte einen Link zur Aufzeichnung eines besonders gelungenen Gaming-Livestreams ein, den Sie selber produziert haben. Es kann sich auch um einen Zusammenschnitt der Highlights aus einem oder mehrerer Ihrer Streams handeln.

Wichtig ist, dass Sie das Video auf Öffentlich stellen, also nicht ungelistet oder privat und dass Sie den Hashtag #PCWSDS mit in den Titel schreiben. Teilnahmeschluss ist der 21.10.2020 um 23:59 Uhr. Eine Jury aus PC-WELT- und NVIDIA-Experten kürt im Anschluss den Gewinner, der den Gaming- und Streaming-PC für über 3000 Euro von Alternate gewinnt. Selbstverständlich werden wir den Gewinner auch in einem Video gebührend feiern, in dem wir auch Ausschnitte aus dem Gewinner-Stream zeigen und ihn prominent verlinken. Wir wünschen viel Spaß und viel Glück!

Wenn das Teilnahme-Formular nicht angezeigt werden sollte, klicken Sie bitte hier.