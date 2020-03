Gamestop leakt PS5-Hardware: Das kann die neue PlayStation

Michael Söldner

Der Spielehändler Gamestop hat auf einer Landing-Page die wichtigsten Funktionen der Konsole gelistet.

Vergrößern Noch ist die PS4 Pro die schnellste Konsole von Sony. © playstation.com

Eigentlich wurde erwartet, dass Sony seine Pläne für die kommende Playstation 5 noch im Februar offenlegen möchte. Doch offenbar will der Konzern Microsofts Vorhaben für die neue Xbox abwarten. Informationen zur PS5 stehen dennoch schon viele zur Verfügung. Die neuesten Details kommen vom Spielehändler Gamestop. In einer Listung der PS5 wird beispielsweise aufgeführt, dass die Konsole neben Downloads auch physische Medien abspielen kann. Auch der Controller soll grundlegend überarbeitet worden sein. Anstelle klassischer Rumble-Motoren soll haptisches Feedback für mehr Mittendringefühl sorgen. Die Trigger sollen sich ebenfalls dem jeweiligen Spiel anpassen und so beispielsweise das Abfeuern eines Pfeils besser simulieren.

Daneben werden weitere Features in der PS5-Listung bestätigt: So soll die PS5 Bildschirme mit 8K-Auflösung ansprechen können. Der von AMD stammende Prozessor soll acht Kerne besitzen und 16 Threads gleichzeitig abarbeiten können. Der Einsatz einer SSD als Speichermedium wurde ebenfalls aufgeführt. Gleichzeitig soll die PS5 kompatibel mit allen Spielen der Vorgängergeneration sein, auch alte PSVR-Hardware soll sich problemlos weiternutzen lassen. Gamestop will zudem wissen, dass die PS5 Raytracing unterstützt, also Reflexionen und globale Beleuchtung in Echtzeit umsetzen kann. Auch die Bedienung soll grundlegend überarbeitet worden sein. So könne man schon sehen, welche Multiplayer-Matches gerade zur Verfügung stehen, ohne das eigentliche Spiel gestartet zu haben. Wie verlässlich die Informationen von Gamestop sind, bleibt abzuwarten. Aktuell ist die Landing-Page zur Playstation 5 nicht erreichbar. Gut möglich, dass Sony hier noch ein paar Einwände hatte und die Enthüllung gefährdet sah.

