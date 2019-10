Gamesplanet Sale mit Far Cry, Mafia, BioShock und Anno

Michael Söldner

Im Sale von Gamesplanet gibt es Spiele wie Far Cry, Anno, BioShock, Anno oder Civilization deutlich günstiger.

Vergrößern Gamesplanet gewährt aktuell hohe Rabatte auf zahlreiche PC-Spiele. © gamesplanet.com

Wer auf der Suche nach großen Spielen für kleines Geld ist, sollte sich die aktuellen Angebote von Gamesplanet näher anschauen. Im Rahmen der Wochenangebote gibt es zahlreiche Spiele von Ubisoft und 2K Games deutlich günstiger. So kostet die eigenständige Far-Cry-Erweiterung New Dawn aktuell nur 21 Euro und damit 53 Prozent weniger. Wer das in der Urzeit angesiedelte Far Cry Primal bislang verpasst hat, kann 80 Prozent sparen und für 9,99 Euro zuschlagen. Strategiefans sollten sich Anno 2070 für 4,99 Euro, Anno 1503 für 1,25 Euro oder Anno 1701 für 2,50 Euro anschauen. Außerdem wurden Grow Home, Grow Up, Steep, die Trials-Reihe oder die Prince of Persia-Reihe deutlich im Preis reduziert.

Weitere Angebote stammen von Publisher 2K: Die BioShock Collection mit allen drei Teilen kostet derzeit 77 Prozent weniger und wird für 13,99 Euro angeboten. Wer den kooperativ spielbaren Ego-Shooter Borderlands noch nicht ausprobiert hat, kann ebenfalls viel sparen. 76 Prozent lassen sich bei Civilization VI für 18,99 Euro oder Mafia 3 für 9,50 Euro sparen. Strategiefans kommen hingegen mit Xcom 2 für 11,99 auf ihre Kosten. Von den meisten Spielen werden auch umfangreichere Editionen zum reduzierten Preis offeriert. Die Angebote gelten bis zum Ende der Woche, sind aber teilweise auch früher abgelaufen.

