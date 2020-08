Gamescom-Sale: Über 200 Xbox-One-Spiele im Store billiger

Michael Söldner

Noch bis morgen werden im Microsoft Store über 200 Spiele für die Xbox One mit deutlichen Rabatten angeboten.

Vergrößern Noch bis morgen gibt es über 200 Spiele für Xbox One mit hohen Rabatten. © xbox.com

Wer sich nach der Gamescom-Woche mit neuen Spielen für seine Xbox One eindecken möchte, bekommt im Microsoft Store eine gute Gelegenheit dazu. Noch bis morgen werden über 200 Spiele für die aktuelle Microsoft-Konsole mit Rabatten von bis zu 75 Prozent angeboten. Im Store zeigt Microsoft übersichtlich an, wie viel Geld sich jeweils sparen lässt: So kostet Saints Row: Gat out of Hell mit 3,74 Euro satte 11,25 Euro weniger als normal. Das Rennspiel Assetto Corsa kostet anstelle von 30 Euro nur noch 12 Euro. Wer hingegen bislang Borderlands 3 verpasst hat, kann für 41,99 Euro anstelle von 70 Euro zuschlagen.

Das Zombiespiel Dead Rising 4 wird anstelle von 40 Euro für preiswerte 5,99 Euro offeriert. Sogar bei dem erst kürzlich erschienenen Doom Eternal lassen sich in der Standardversion 35 Euro sparen, das Spiel kostet somit nur noch 34,99 Euro. Soll hingegen ein Spaziergang in den Wastelands auf dem Programm stehen, so lohnt sich die Fallout 4: GOTY-Edition zum halben Preis von 35 Euro. Die Liste umfasst aber auch kleinere Titel wie Mega Man 11 für 15 statt 30 Euro, den schon etwas betagten Zelda-Klon Okami HD für 10 statt 20 Euro oder das spaßige Koop-Spiel Overcooked für 4 statt 16 Euro. In den 216 Rabattangeboten für die Xbox One sollte sich für nahezu jeden Geschmack etwas finden lassen.

Gamescom Sale im Microsoft Store anschauen