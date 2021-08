Gamescom Awards: Die Gewinner-Spiele der Messe 2021

Michael Söldner

Während einige Awards noch ausstehen, wurden die besten Spiele für PC, Playstation, Xbox und Switch schon gekürt.

Vergrößern Mit den Gamescom Awards werden alljährlich die besten Spiele der Messe ausgezeichnet. © gamescom.de

Auch in diesem Jahr muss die Kölner Spielemesse Gamescom rein digital stattfinden. Dennoch haben es sich die Macher nicht nehmen lassen, die besten Spiele der Messe mit den Gamescom Awards 2021 auszuzeichnen.

Zwar steht die Verleihung vieler Kategorien noch aus, die besten Spiele pro Plattform wurden jedoch schon gekürt. Als bestes PC-Spiel konnte sich dabei „Syberia: The World Before“ von Astragon Entertainment durchsetzen. Im Action-Adventure schlüpft der Spieler in die Rolle von Dana Rose, einer 17-jährigen Pianistin am Anfang ihrer Karriere. Der Beginn des Zweiten Weltkriegs machen ihren Plänen jedoch einen Strich durch die Rechnung. Die Veröffentlichung von „Syberia: The World Before“ ist für den 10. Dezember 2021 exklusiv für den PC geplant.

Als bestes Xbox-Spiel konnte sich „Halo Infinite“ von Microsoft behaupten. Der für Xbox Series X/S, Xbox One und Windows 10 geplante Ego-Shooter soll am 8. Dezember 2021 pünktlich zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht werden. Eigentlich war die Veröffentlichung schon für den Frühling 2021 geplant, Probleme bei der Entwicklung führten jedoch zur Verschiebung auf das Jahresende.

Zum besten Playstation-Spiel wurde hingegen „Elden Ring“ von Bandai Namco Entertainment gekürt. Das actionreiche Rollenspiel von Entwickler From Software soll am 21. Januar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Ob der hohe Schwierigkeitsgrad mit den früheren Titeln des Entwicklers mithalten kann, bleibt abzuwarten.

Schließlich wurde „Mario + Rabbids Sparks of Hope“ von Publisher Ubisoft zum besten Switch-Spiel gekürt. Der für 2022 geplante Titel vereint die beiden Universen einmal mehr und soll große und kleine Fans ansprechen. Noch nicht verliehen wurden hingegen die Awards für das beste Action-Adventure, das beste Actionspiel, das beste Familienspiel oder das beste Indiespiel. Auch die besten Vertreter der Kategorien Multiplayer, Sportspiele oder das „Most Original Game“ wurden noch nicht gekürt.

Gamescom Awards Nominierte und Gewinner